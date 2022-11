Québec fera appel de la décision interdisant les interceptions aléatoires

Québec fera appel de la décision de la Cour supérieure contre les interceptions policières aléatoires en lien avec le Code de la sécurité routière.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, en a fait l’annonce vendredi matin au cours d’une conférence de presse à Montréal, aux côtés du ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete.

Le ministre de la Sécurité publique a dit trouver « injustifié d’abolir » cet article du Code qui est si utile aux services de police. Il concède toutefois qu’« il y a une manière de mieux l’utiliser ».

Il a précisé que les services de police avaient besoin de cet outil de travail pour vérifier par exemple la validité des permis de conduire et les cas d’alcool au volant.

Nouvelles mesures

Il a assuré qu’en revanche, des mesures seraient prises pour contrer le profilage racial, notamment par une meilleure formation des policiers.

Plus précisément, Québec s’engage à introduire de nouvelles mesures dans la Loi sur la police pour permettre au ministre d’établir des lignes directrices « pour que le travail des policiers se fasse en absence de discrimination basée sur la race, pour imposer de la formation continue et pour moderniser et rendre plus accessibles les processus en matière de déontologie policière ».

De même, Québec va financer les services de police qui sont désireux de développer « de nouvelles pratiques exemplaires et innovantes qui permettront de mieux lutter contre de possibles situations de profilage racial et social ».

Le ministre Bonnardel a aussi rappelé d’autres initiatives qui avaient déjà été prises auparavant, comme l’ajout de 45 heures au programme de Techniques policières touchant la formation lors des interventions auprès des populations issues des communautés culturelles, ethniques et autochtones.

Québec compte aussi consulter des organismes afin d’entendre leur point de vue sur la question.