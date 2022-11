Yuesheng Wang, accusé d'espionnage à Hydro-Québec, tente d'être libéré sous caution

L’ancien employé d’Hydro-Québec accusé d’espionnage économique au profit de la Chine a assuré jeudi, au deuxième jour de son enquête sur cautionnement, qu’il souhaitait rester au Canada pour blanchir sa réputation.

Yuesheng Wang a comparu à nouveau au palais de justice de Longueuil. L’homme de 35 ans est détenu depuis son arrestation, le 14 novembre, par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les procureurs de la Couronne s’opposent à sa libération sous caution parce qu’ils craignent que l’accusé ne quitte le pays.

M. Wang, qui habite Candiac, en Montérégie, est la première personne à être accusée d’espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l’information du Canada.

Il fait également face à trois accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance, utilisation frauduleuse et sans autorisation d’un ordinateur, et obtention d’un secret commercial par la tromperie, le mensonge ou d’autres moyens frauduleux.

La GRC allègue que l’ancien employé d’Hydro-Québec a fourni des informations sur la société d’État à une université chinoise et à des centres de recherche chinois, et qu’il a publié des articles scientifiques et déposé des brevets auprès de ces établissements plutôt qu’auprès d’Hydro.

Selon Hydro-Québec, M. Wang travaillait à son Centre d’excellence en électrification des transports et stockage d’énergie, à Varennes. Il y menait des recherches sur les matériaux de batterie, un secteur en plein essor.