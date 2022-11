Au moins 22 femmes autochtones auraient subi une stérilisation forcée et plusieurs autres auraient été victimes de violences obstétricales, dont des avortements imposés, entre 1980 et 2019 au Québec, selon un nouveau rapport de recherche rendu public aujourd’hui.

« C’est alarmant, déjà un cas, c’est trop », déclare l’auteure de la recherche, Suzy Basile, titulaire de la Chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

C’est en 2020, après avoir entendu une femme témoigner d’une stérilisation forcée dans le cadre d’une conférence nationale à Ottawa sur le consentement éclairé et les soins de santé aux femmes autochtones, que Mme Basile et Marjolaine Sioui, directrice générale de la commission de la santé et des services sociaux des premières nations du Québec et du Labrador, ont eu l’idée de mener cette recherche. « On s’est regardé et on s’est dit : c’est le temps de faire quelque chose pour le Québec », explique Mme Basile en entrevue téléphonique.

Les cas de stérilisation forcée de femmes autochtones sont bien documentés dans le reste du Canada, où un comité sénatorial s’est penché sur la question. Mais très peu d’information existe à ce sujet au Québec, à l’exception de témoignages rendus publics dans les médias. En novembre dernier, des femmes atikamekw de Manawan ont également déposé une demande en recours collectif contre l’hôpital de Joliette.

« On savait qu’il y avait des cas au Québec, mais il n’y avait rien d’écrit. On voulait faire connaître la situation pour que ça cesse », indique Mme Basile.

Entre mai 2021 et janvier 2022, l’équipe de recherche a rencontré 35 femmes autochtones en provenance de 5 nations. Dans leurs témoignages, 22 affirment avoir subi une ligature des trompes ou une hystérectomie contre leur gré. De ce nombre, 13 affirment avoir subi du même coup d’autres violences obstétricales, décrites comme des gestes, attitudes et propos discriminatoires de la part du personnel de la santé. Six ont vécu des violences obstétricales sans stérilisation imposée.

Et ces chiffres sont « sous-estimés » selon Mme Basile. Une vingtaine de femmes supplémentaires souhaitaient témoigner mais n’ont pu le faire en raison de la COVID-19. D’autres se sont tout simplement désistées, réalisant qu’elles n’étaient pas prêtes à revenir sur ces événements.

Mal informées

Les événements documentés dans la recherche se seraient produits entre 1980 et 2019, dans les villes de Roberval, La Tuque, Val d’Or, Joliette et Sept-Îles. Les femmes étaient majoritairement âgées entre 17 et 33 ans au moment de l’intervention.

« Les stérilisations ont été réalisées de manière précipitée, souvent après un accouchement, alors que les participantes n’avaient jamais parlé de contraception avec leurs médecins lors de leur suivi de grossesse et qu’aucune raison médicale ne justifiait l’empressement à réaliser cette intervention », peut-on lire dans le rapport qui fait près de 80 pages.

Seize des vingt-deux femmes indiquent n’avoir signé aucun formulaire de consentement à cet effet. La ligature aurait été pratiquée « à leur insu, alors qu’elles subissaient une césarienne », précise le document. « Des mois, voire des années, se sont écoulés avant qu’elles consultent en fertilité et apprennent avec consternation qu’elles ont été ligaturées lors de leur plus récent accouchement », écrit Mme Basile.

D’autres ont signé un consentement « sur la base d’informations erronées », sans qu’on leur explique précisément ce que cela impliquait et le côté irréversible de cette opération, qu’on leur aurait présenté comme un simple moyen de contraception. « Il apparaît dans les témoignages qu’il y a une méconnaissance généralisée quant au caractère permanent de cette opération », écrit Mme Basile.

D’autres, enfin, disent avoir subi de fortes pressions de la part du personnel médical pour accepter une ligature des trompes. « Les refus répétés d’une participante de subir une ligature des trompes ne semblent avoir eu aucune incidence sur le comportement de son médecin », écrit l’auteure.

Avortements imposés et autres violences obstétricales

Au fil des entrevues, sans que des questions sur le sujet soient envisagées, « le thème inattendu de l’avortement imposé a émergé », indique Mme Basile dans son rapport.

Dans l’échantillon, trois témoignages font référence à des avortements imposés. « Le dénominateur commun de ces témoignages est l’insistance ainsi que les pressions du personnel médical à leur égard pour qu’elles subissent cette procédure, explique Mme Basile. L’ensemble des participantes soulignent qu’elles étaient très ambivalentes et craintives à l’idée d’interrompre leurs grossesses. Le facteur temporel a aussi été soulevé : elles ont eu peu de temps pour prendre une décision et pour réellement comprendre les motifs médicaux invoqués afin qu’elles acceptent de mettre fin à leur grossesse. »

Plusieurs participantes ont rapporté avoir fait les frais de violences obstétricales et subis des propos racistes. Dans la recherche, une femme relate les propos du médecin qui tentait de la convaincre, malgré son refus, de subir une ligature des trompes. « Vous ne trouvez pas que vous en avez assez, là ? C’est assez, faut que ça arrête ça. Tous les enfants que vous avez mis au monde vont tous vivre dans la misère. »

Un autre membre du personnel lui aurait fait des commentaires sur le fait qu’elle puait et qu’elle n’était « pas propre ». Le nombre de ses enfants a suscité de nombreux commentaires désobligeants au fil de ses visites, dont celui-ci : « Vous n’êtes pas tannée de faire des bébés ? La prochaine fois, croisez-vous les jambes ! »

Lors d’accouchements précédents, on lui aurait fait des commentaires à l’effet qu’elle était trop jeune pour avoir des enfants. « Qu’est-ce que vous allez faire avec ce bébé-là ? Vous allez le donner à votre mère puis vous, vous allez trotter ? »

Elle a même entendu du personnel médical dire que sa fille qui venait de naître allait « se faire battre, se faire violer », qu’elle aurait une « vie très, très dure ».

« Ces expériences négatives ont eu une incidence sur son estime d’elle-même en tant que mère », résume Mme Basile.

Certaines ont dénoncé des « gestes à caractère sexuel inappropriés qui se sont produits lors d’examens ou de suivis de grossesse ». D’autres, enfin, ont rapporté le « manque de sérieux » accordés à leurs symptômes.

Recommandations

L’équipe de recherche recommande de mettre en place un « groupe de travail qui aurait pour mandat de proposer des changements législatifs afin de prévenir et de sanctionner les stérilisations imposées et les violences obstétricales au Québec et au Canada ».

Elle interpelle également le Collège des médecins afin que « cessent les pratiques de stérilisation imposées, d’avortement imposées et les pressions exercées sur les femmes des Premières Nations et Inuit pour qu’elles acceptent la procédure ».

L’équipe demande enfin au gouvernement du Québec d’adopter le Principe de Joyce et de reconnaître le racisme systémique au Québec. « Je vais citer monsieur Legault qui disait l’automne dernier : c’est tolérance zéro. Et bien, mettez ça en action maintenant, M. Legault », conclut Mme Basile en entrevue.