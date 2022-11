Fady Dagher promet un équilibre entre la répression et la prévention

Fady Dagher entend privilégier un service de police plus inclusif, capable de trouver un équilibre entre la répression et la prévention. Devant la Commission de la sécurité publique jeudi, le futur directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a présenté l’approche qu’il comptait mettre de l’avant dans son mandat.

En 2022, la population est moins homogène que dans les années 1980 et 1990, a-t-il dit d’entrée de jeu. Le SPVM doit donc servir « toute la population et toutes les populations », en tenant compte des citoyens en voie de marginalisation et ceux issus de l’immigration.

Mais le SPVM doit également être capable de travailler avec les partenaires. « Un service de police qui travaille dans l’humilité, dans la modestie, à pied égal avec les partenaires, les groupes communautaires et institutions », a-t-il avancé. « Je le dis souvent, 70 % à 80 % de nos appels sont liés à la santé mentale et aux aspects sociaux. Ce n’est pas vrai que nos policiers sont mieux placés que nos partenaires pour y répondre. Ça prend une concertation. »

Fady Dagher a mis l’accent sur la nécessité de créer des ponts avec la population. Mais pour ce faire, il est nécessaire de trouver des « solutions proactives » en amont, avant les crises. Selon lui, il faut trouver un équilibre entre la répression et la prévention.

Mercredi, le comité de sélection a convenu à l’unanimité de recommander la candidature de Fady Dagher au poste de directeur du SPVM. Directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) depuis 2017, Fady Dagher avait auparavant oeuvré pendant 23 ans au sein du SPVM, notamment comme directeur adjoint.

Sa nomination à la tête du SPVM devra être entérinée par le conseil municipal et par le conseil d’agglomération et recevoir l’aval du gouvernement du Québec, ce qui devrait se concrétiser en janvier.

D’autres détails suivront.