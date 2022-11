Trudeau s’entretient avec Tikhanovskaïa

La cheffe de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa poursuit ses rencontres au sommet de l’État canadien. Après s’être entretenue avec la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, mardi, la politicienne rencontre mercredi à 9 h le premier ministre Justin Trudeau.

C’est la première fois que la leader du mouvement démocratique biélorusse foule le sol canadien. Mme Tikhanovskaïa voudrait que le Canada hausse le ton contre le régime d’Alexandre Loukachenko et soutienne la société civile et la démocratie sur le terrain. Le gouvernement Trudeau a annoncé mardi de nouvelles sanctions contre la Biélorussie.