12 kilomètres de guirlandes lumineuses au centre-ville cet hiver

Un demi-million de lumières feront rayonner le centre-ville de Montréal sur une distance de 12 km la nuit, cet hiver, afin de contribuer à la relance du coeur de la métropole, où l’on se rend principalement pour le plaisir, selon un sondage.

Les médias étaient conviés mardi soir au Square Phillips, en face de la rue Sainte-Catherine réaménagée, pour prendre part à une conférence de presse organisée notamment par la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville. La place publique resplendit d’ailleurs déjà la nuit grâce à la présence de sculptures lumineuses en forme d’animaux et de dominos géants colorés que les passants s’amusent à faire tomber dans un éclat de rire.

Le ministre responsable entre autres du Développement économique et de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, a d’ailleurs pris part à cet événement, son gouvernement ayant investi 3,5 millions dans cette expérience de luminothérapie visant à contrer le blues hivernal au centre-ville.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« Avec cette illumination, on va créer une expérience nouvelle et unique qui va rendre notre centre-ville plus dynamique », s’est réjoui le ministre Fitzgibbon, qui a souligné l’importance d’assurer la « prospérité du centre-ville » au moment où une récession économique guette le Québec.

Un lieu de plaisir

Cet investissement permettra à la SDC Montréal-centre-ville d’aménager des guirlandes lumineuses sur une distance de 12 km sur différentes artères commerciales, soit les rues Sainte-Catherine, Crescent, Peel et de la Montagne ainsi que les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa. Des activités sensorielles viendront aussi agrémenter le parcours des passants, notamment dans le Quartier des spectacles, afin de rendre le centre-ville plus divertissant une fois la nuit venue.

Car, en plus de s’y rendre pour travailler ou pour étudier, 91 % des répondants à un sondage de la firme Léger mené en personne auprès de 1021 visiteurs du centre-ville de Montréal et en ligne auprès de 1404 Québécois affirment se rendre aussi au coeur de la métropole « pour le plaisir ». La création de « moments lumineux » dans le centre-ville devrait donc contribuer à attirer plus de visiteurs au centre-ville, a fait valoir mardi le directeur de la SDC Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

Ce dernier a d’ailleurs assuré que ces installations lumineuses auront une faible empreinte énergétique, au moment où Hydro-Québec fait face à une augmentation constante de la demande en électricité dans la province. « Pour vous illustrer la consommation énergétique, l’ensemble des installations que nous avons déployées – un demi-million d’ampoules et 12 kilomètres de lumières – représentent l’équivalent de sept sécheuses et demie homologuées Energy Star », a illustré M. Castanheira.