Le Web demeure trop inaccessible au Canada, selon une étude

« De nombreux Canadiens font encore face à des obstacles qui les empêchent de participer au monde numérique », indique un rapport de la firme Deloitte Canada dévoilé mardi. L’entreprise a mené une vaste étude pour dresser le portrait de « l’équité numérique » au pays, c’est-à-dire l’accès au web et aux technologies numériques, selon des critères très variés.

Ses résultats témoignent d’une réalité bien loin de l’utopie des premiers balbutiements d’Internet, que l’on croyait alors accessible à tous.

Deloitte a sondé environ 2000 Canadiens sur leur utilisation du Web et des technologies numériques à l’automne 2021, et a consulté un comité d’experts afin de définir les critères de l’étude. C’est ainsi qu’ils ont analysé, par exemple, l’accès à la bande passante, l’abordabilité des appareils, la littératie numérique, la cybersécurité, la discrimination en ligne, ainsi que plusieurs autres thèmes.

L’étude démontre notamment que certaines communautés, surtout les Autochtones et les personnes racisées, s’avèrent particulièrement défavorisées quant à l’accès au monde numérique.

« Certains groupes démographiques – les Autochtones, les membres de la communauté 2SLGBTQ+, les personnes racisées, les nouveaux immigrants, les personnes handicapées et les femmes, par exemple – sont plus exposés aux disparités économiques en raison [d’inégalités] systémiques et sont, par conséquent, plus susceptibles de se heurter aux entraves de l’équité numérique », indique le rapport.

Le coût des appareils technologiques demeure l’un des principaux enjeux économiques soulevés dans le document : « Les ménages gagnant moins de 40 000 dollars par année étaient deux fois plus susceptibles de citer le coût des appareils comme un obstacle [à l’accès au Web] que ceux gagnant plus de 150 000 dollars par année ».

L’importance de la littératie numérique

Jaimie Boyd, associée, leader nationale, Gouvernement numérique chez Deloitte, précise, en entrevue avec Le Devoir, que « ce n’est plus seulement une question d’accès aux appareils, c’est aussi une question de confiance et d’éducation ». Elle ajoute que « si on est Autochtone au Canada, on est deux fois plus susceptible de vivre de l’intimidation en ligne. Les Autochtones sont donc beaucoup moins motivés d’avoir des expériences sociales sur le Web. »

Le rapport de Deloitte démontre justement que « seulement 44 % des répondants de moins de 35 ans estiment que leur éducation les a préparés à réussir dans une économie numérique », et que « près de la moitié (47 %) des répondants affirment ne pas connaître les ressources pour acquérir des compétences numériques ».

C’est aussi pourquoi Mme Boyd aimerait que les gouvernements au pays adoptent « une définition plus large » de l’équité numérique. « Les chiffres qu’on a trouvés sont inquiétants », dit-elle, prônant une meilleure coordination entre les paliers de gouvernement et une collaboration accrue avec les peuples Autochtones.