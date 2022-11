Les plaisanciers secourus par le pompier Pierre Lacroix témoignent

Lors du premier jour de l’enquête du Bureau du coroner sur la mort du pompier Pierre Lacroix, décédé lors d’une opération nautique sur le fleuve Saint-Laurent en octobre 2021, les deux plaisanciers secourus ce soir-là ont raconté le déroulement des événements tragiques.

Peu expérimenté en navigation, Tommy Yi voulait essayer le bateau qu’il venait tout juste d’acquérir. Vers 18 h, le 17 octobre 2021, en compagnie de son amie Ana Dicu, il met l’embarcation à l’eau à Lachine. Mais dix minutes après le départ, le moteur du bateau surchauffe et s’arrête. À la dérive, les deux amis appellent le 911 une première fois pour obtenir de l’aide. Au téléphone, le représentant de la Garde côtière les met en garde contre les dangers des rapides de Lachine. « Mettez vos life jackets, ça ne va pas bien ».

Devant la coroner Géhane Kamel, Tommy Yi a décrit l’opération de sauvetage qui a mal tourné. Lors de la manoeuvre pour attacher son bateau à l’embarcation de sauvetage, celle-ci s’est subitement renversée et quatre pompiers se sont retrouvés à l’eau. Tommy Yi a pu embarqué trois d’entre eux, mais le quatrième manquait à l’appel.

Témoignant à son tour, son amie Ana Dicu a admis qu’au moment des événements, elle ignorait qu’il y avait des rapides dans le secteur. « Je n’avais pas conscience des dangers », a-t-elle dit. Les deux plaisanciers ont tenté d’immobiliser l’embarcation en jetant l’ancre, mais c’était peine perdue parce que le courant était trop fort, a-t-elle ajouté.

Une vidéo de l’opération

Mme Dicu a affirmé qu’en voulant utiliser son téléphone cellulaire pour donner de l’éclairage à son ami, elle a déclenché sans le vouloir la caméra de son appareil qui a tourné l’opération de sauvetage au moment où l’embarcation des pompiers a chaviré. Elle a relaté avoir plus tard remis son téléphone à un secouriste qu’elle a identifié comme un pompier. Elle s’est dite blessée de voir que, par la suite, les images qu’elle avait tournées avaient été relayées aux médias.

Au terme des témoignages des deux plaisanciers, la coroner Kamel a insisté sur les dangers de la navigation de plaisance. « J’ai le goût de vous dire : prenez cet événement-là comme une seconde chance. Ce soir-là, vous auriez pu faire partie des victimes. […] J’espère juste qu’on apprendra de tout ça. Parfois, on prend des risques qui sont inutiles. Je vous souhaite sincèrement de trouver une certaine paix intérieure. »

Témoignant en après-midi, le policier Martin Langlois, de l’unité nautique du Service de police de la Ville de Montréal, a décrit les opérations de recherche auxquelles il a participé afin de retrouver le corps de Pierre Lacroix. Il a notamment décidé de monter à bord d’une embarcation appartenant à un civil pour explorer les abords des îles présentes dans le secteur des rapides de Lachine.Le corps de Pierre Lacroix, coincé sous l’embarcation de sauvetage des pompiers, a finalement pu être récupéré quelques heures plus tard.

Questionné sur la formation requise pour la navigation de plaisance, le policier a indiqué que la carte de compétence pouvait être obtenue au terme d’un cours en ligne sans qu’une expérience de navigation ne soit requise. « Il n’y a pas de pratique, malheureusement. Ce n’est pas comme une école de conduite d’auto. C’est seulement théorique », a-t-il précisé.

Hommage à un héros

En fin de journée lundi, la fille aînée de Pierre Lacroix, Stéphanie Lacroix, a pris la parole pour rendre hommage à son père décédé à l’âge de 58 ans. Elle a décrit celui-ci comme un homme généreux, sensible et empathique. « Mon père était mon modèle, mon héros à moi, avant d’être celui des autres », a-t-elle dit, émue.

Elle a expliqué qu’à plusieurs reprises, Pierre Lacroix avait exprimé sa frustration concernant les sauvetages nautiques en raison des ennuis mécaniques fréquents des embarcations et de la formation qu’il jugeait mal adaptée à la réalité du terrain. « Il était particulièrement conscient des grands dangers que représentent les rapides de Lachine. Je me souviendrai toujours de sa colère dont il m’avait fait part un jour où […] il m’avait dit : aller dans les rapides, ce sont des plans pour se tuer. »

Stéphanie Lacroix a déploré que peu de mesures aient été mises en place pour améliorer la sécurité des secouristes après la tragédie. Elle a relaté avoir eu plusieurs conversations avec le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, et avoir appris que les autorités attendaient les conclusions de la coroner avant de revoir les interventions nautiques. « J’ai été ébranlée de réaliser que les correctifs et les solutions avaient été mis sur pause et n’avaient connu que de très petites avancées depuis le décès de mon père. »

Les audiences, qui se déroulent au palais de justice de Joliette et doivent s’échelonner sur deux semaines, se poursuivent mardi.