Annonce fédérale sur la santé mentale

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, annoncent à 10 h 15 un nouveau financement en santé mentale.

Ce dernier devrait viser à améliorer la qualité et l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que l’accès aux services en santé mentale et en toxicomanie au Québec.