Quoi retenir de la fin de semaine ?

Clôture de la COP27

Après des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu, la COP27 s’est terminée dimanche en Égypte. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée, appelant à une réduction « rapide » des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2021.

Cette édition a en revanche été marquée par l’adoption d’une résolution qualifiée d’historique par ses promoteurs, sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres.

La question des « pertes et dommages » climatiques des pays pauvres avait failli faire dérailler la conférence, avant de faire l’objet d’un texte de compromis de dernière minute. Même si le texte laisse de nombreuses questions en suspens, il acte le principe de la création d’un fonds financier spécifique.

Pour certains observateurs, l’Égypte, grand allié diplomatique des États pétroliers et gaziers du Golfe et de la Russie, n’a pas été un arbitre neutre. « La présidence égyptienne a produit un texte qui protège clairement États pétroliers et gaziers et industrie des énergies fossiles », avance Laurence Tubiana, architecte de l’Accord de Paris de 2015. Le document final ne mentionne aucune sortie des hydrocarbures, grands responsables des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique.