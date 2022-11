Québec injecte 19 millions dans la réfection du chemin de fer gaspésien

Québec injecte 19 millions de dollars supplémentaires dans la réfection de la ligne ferroviaire entre Matapédia et Gaspé. Cette somme s’ajoute aux 100 millions déjà investis depuis début 2020 pour refaire une beauté à ce tronçon mal en point, où le dernier train de passagers a circulé il y a près de 10 ans.

Le ministère des Transports a conclu une entente avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG), actuelle exploitante de la ligne ferroviaire qui sillonne le sud de la péninsule, dans le but d’accélérer la rénovation du tronçon. Plusieurs attendent avec impatience le retour des trains de passagers dans la péninsule, où certains déplorent le fait que la voiture soit reine et maîtresse.

Pour l’heure, seuls des trains de marchandises empruntent la voie, qui est impraticable entre Caplan et Gaspé en raison de la décrépitude avancée des rails. D’importants travaux ont toutefois débuté cette année, notamment le remplacement de tabliers et de traverses, l’installation de rails et de ballasts ou la réfection du pont ferroviaire de Port-Daniel–Gascons.

Un « projet majeur et prioritaire »

La remise en état complète des 325 kilomètres de voies ferrées est un « projet majeur et prioritaire » pour le ministère des Transports. Plus tôt en novembre, celui-ci a lancé un appel d’intérêt pour la réfection du tronçon reliant Port-Daniel–Gascons et Gaspé, où les défis liés à l’érosion de la côte font gonfler la facture.

Sur ce trajet de 127 kilomètres sujet aux glissements de terrain, la voie emprunte des bancs de sable sur 15 kilomètres, dont certains pans sont aujourd’hui submergés. Au moins 25 ponts et ponceaux requièrent des travaux importants, et cinq murs de soutènement doivent être érigés, selon l’appel d’intérêt, qui prévoit que la réalisation du chantier coûtera de 248 à 355 millions de dollars.

En 2020, le gouvernement a réservé 235 millions de dollars pour terminer les premières phases de la réfection. Le gouvernement prévoit que la circulation ferroviaire entre Caplan et Port-Daniel pourra reprendre en 2024.

Le ministère attend de connaître les entreprises intéressées à réaliser les travaux entre Port-Daniel et Gaspé avant d’établir un échéancier pour ce tronçon. Pour l’instant, l’appel d’intérêt prévoit le début du chantier en 2023.

