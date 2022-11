Le collège Lionel-Groulx confiné en raison d’un «tireur actif potentiel» dans le secteur

La présence d’un « tireur actif potentiel » force le confinement des étudiants et des employés du collège Lionel Groulx, à Sainte-Thérèse, où un important déploiement policier est en cours.

« Pour l’instant, c’est vraiment sous contrôle policier ; les recherches se poursuivent », indique au Devoir la porte-parole du collège Lionel-Groulx, Julie Loyer. Celle-ci précise que le confinement en cours au sein de l’établissement, dont la durée est impossible à déterminer à ce stade-ci, aura lieu de manière préventive tant que l’opération policière sera en cours dans ce secteur. « Toutes les personnes au Collège doivent demeurer confinées à l’intérieur de leur local jusqu’à une annonce officielle du Collège », indique d’ailleurs ce dernier sur sa page Facebook.





« Un peu avant 14 h, ma fille m’a appelé pour me dire qu’elle m’aime, et depuis, elle est très angoissée », a indiqué Caroline Prévost, mère d’une étudiante de 17 ans confinée à l’intérieur de l’établissement. Sa fille est présentement dans une salle avec une cinquantaine d’étudiants, en attente de réponses. « C’est vraiment une situation difficile », soutient Mme Prévost.

Un peu avant 14 h, de premiers étudiants ont reçu l’ordre d’évacuer le cégep, prétextant un « code blanc », c’est-à-dire, selon les politiques du cégep, la présence d’un « usager violent ». Plus tard, les étudiants qui demeuraient à l’intérieur ont été confinés.

L’établissement a d’abord fait état vendredi après-midi de la présence potentielle d’un « tireur actif » dans le secteur. « Toutes les personnes présentes au collège doivent se confiner à l’intérieur de leur local jusqu’à nouvel ordre. Si vous êtes sur les terrains à l’extérieur du collège, vous devez quitter immédiatement. Les cours sont suspendus pour le reste de la journée », a indiqué l’établissement scolaire dans un avis diffusé vers 14 h 20 sur les réseaux sociaux.

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville d’ailleurs confirmé peu avant 14 h 30 qu’une opération policière est en cours « près du collège Lionel-Groulx » en lien avec la présence d’un individu « potentiellement armé ». On ne fait état d’aucun blessé pour l’instant. Les parents sont pour leur part priés de ne pas tenter de se stationner près du collège tant qu’une opération policière sera en cours dans ce secteur, indique Mme Loyer.

« Mes équipes suivent la situation de près. On demande aux citoyens de laisser les policiers faire leur travail et de suivre les consignes », a réagi sur les réseaux sociaux le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, tandis que les témoignages de parents inquiets s’accumulent sur la Toile.

Le collège Lionel-Groulx accueille près de 6000 étudiants et compte environ 800 employés.

Plus de détails suivront.