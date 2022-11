4 Micheline Sylvestre s’est lancée dans la production de safran en 2014 après une carrière en cinéma comme régisseuse d’extérieur. « Plus jeune, j’ai vécu avec un conjoint iranien à Londres, et c’est lui qui m’a fait découvrir le safran, notamment avec sa recette de poulet au safran ! » Des années plus tard, elle découvre que sa terre, avec ses bonnes capacités de drainage, est idéale pour cette culture et elle crée son entreprise, Emporium safran Québec. Valérian Mazataud Le Devoir