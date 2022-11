Des aînés menacés de perdre leur local de bocce

Les membres du Club de bocce l’Acadie disent se sentir trahis par l’administration de Valérie Plante qui leur a annoncé, en août dernier, que la Ville ne renouvellerait pas le bail des locaux qu’ils occupent. Pour ces aînés, cette décision les prive d’un milieu de vie et d’une activité qui les gardent actifs.

Appuyé par la ministre fédérale des Affaires étrangères et députée d’Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, et par plusieurs organisations dont le Congrès nation des Italo-Canadiens et le Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes (CRAIC), le Club de bocce l’Acadie, qui compte 450 membres, a lancé jeudi un « cri du coeur » à l’administration de Valérie Plante.

Le 29 août dernier, le Club a appris de la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, que la Ville cesserait de payer le loyer pour leur local situé aux 10526, boulevard de L’Acadie, quand le bail prendrait fin le 31 décembre 2022.

Depuis 20 ans, la Ville assume le loyer du local qui était prêté au club de bocce. Or, l’arrondissement estime que le coût annuel du loyer de 210 000 $ par année est devenu trop élevé. En septembre, l’arrondissement a toutefois offert de prolonger l’occupation des lieux jusqu’au 31 juillet 2023.

Les joueurs de bocce qui fréquentent ce local depuis 20 ans se sont fait offrir des plages horaires au centre communautaire Bordeaux-Cartierville et au sous-sol de l’église Saint-Simon-Apôtre. Mais ces espaces ne permettent pas la pratique du bocce à l’intérieur, déplorent-ils.

« Après une longue pandémie, l’arrondissement nous enlève ce qui nous garde actifs mentalement et physiquement, en nous invitant à jouer aux cartes à la place. On se sent trahis et abandonnés », a soutenu Cecilia Fazioli, porte-parole du Club de l’âge d’or Marcelin-Wilson, lors d’une conférence de presse organisée par le parti d’opposition à l’hôtel de ville.

Ensemble Montréal talonne l’administration à ce sujet depuis des mois, mais en vain. La conseillère du district Ovide-Clermont, Chantal Rossi, indique que l’administration impose aux aînés de faire du financement pour assumer les coûts d’un loyer. « En gros, ce que l’administration demande à ces aînés, c’est de se bâtir un modèle d’affaire en quelques mois. Je ne connais personne qui est capable de faire et encore moins un club d’âge d’or », a-t-elle expliqué. « Ces gens-là veulent jouer au bocce. Ils veulent bouger. Ils ne veulent pas s’asseoir et jouer aux cartes. »

« La solitude est la principale cause de maladie chez les personnes âgées », a insisté son collègue et conseiller Giovanni Rapanà avec émotion.

Ensemble Montréal entend déposer une motion qui sera débattue lors de l’assemblée du conseil municipal de la semaine prochain afin que les élus montréalais accordent leur appui au Club de bocce l’Acadie. Cette motion demande que les joueurs de bocce puissent avoir accès à des installations de la Ville pour la pratique de leur sport pendant au moins cinq ans et ce, 365 jours par année.

