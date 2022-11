Ordre du Canada

C’est ce jeudi à Ottawa, à Rideau Hall, que la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, procède à l’investiture des nouveaux venus au sein de l’Ordre du Canada.

Parmi les personnalités en question, on note la présence de l’auteur Yann Martel, nommé « compagnon », de Raymond Bachand et d’André Ménard, qui seront nommés « officiers », et de Bruny Surin et du vigneron Christian Barthomeuf, élus « membres ».