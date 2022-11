Malgré les défaites, l’ambiance demeure bon enfant chez le Canadien cette saison

On aurait pu croire que les visages allaient être longs dans le vestiaire du Canadien de Montréal au Complexe sportif Bell de Brossard mercredi, particulièrement après la dégelée de 5-1 subie la veille contre les Devils du New Jersey.

Or, il n’en était rien.

L’attaquant étoile Cole Caufield affichait encore ses plus beaux sourires entre chaque exercice, et l’équipe des Rouges festoyait après avoir vaincu l’équipe des Blancs dans un exercice de maniement de la rondelle en territoire offensif. Tout ça pendant que l’entraîneur-chef Martin St-Louis échangeait quelques blagues avec ses adjoints le long de la rampe.

Une attitude détendue, bon enfant, qui contrastait beaucoup avec celle qu’avait l’équipe l’an dernier, alors qu’elle accumulait les défaites et croupissait en queue de peloton dans la LNH — du moins, pour quelqu’un qui ne côtoie pas l’équipe sur une base quotidienne.

« Je ne sais pas si tout le monde va être de bonne humeur [après un revers de 5-1], mais je sais que moi, je le serai. Chaque jour présente une nouvelle possibilité — j’ai toujours vécu ma vie de cette façon-là. C’est certain que le résultat d’hier m’a déçu, mais ç’a été une expérience pour notre équipe d’en affronter une qui venait d’en gagner neuf d’affilée. On a vu pourquoi ils [les Devils] sont dans cette position, et c’était un bon test pour nous autres », a d’abord déclaré St-Louis après l’entraînement.

« Ce n’est pas comme si nous avions complètement échoué [ce test]. Nous n’avons simplement pas obtenu une note suffisante pour remporter le match. Mais les gars ont travaillé fort. Ils [les Devils] nous ont donné du fil à retordre avec leur rapidité et leur exécution… Donc, il faut continuer de nous améliorer, et nous ne nous améliorerons pas en ayant une attitude négative », a-t-il poursuivi.

Ce message a d’ailleurs trouvé écho dans les commentaires du capitaine du Tricolore, Nick Suzuki, qui préférait regarder vers l’avant plutôt que de s’apitoyer sur son sort.

« Nous devons tourner la page et nous concentrer sur le match de demain soir contre les Blue Jackets de Columbus, a noté Suzuki. Nous voulions simplement nous présenter à l’aréna aujourd’hui et nous amuser. La meilleure chose qui soit dans cette ligue, c’est qu’on n’a pas le temps de réfléchir au dernier match et qu’il faut déjà se préparer au prochain. Et avec un peu de chance, on décrochera la victoire. »

De son côté, le défenseur Jordan Harris a admis que ses coéquipiers et lui « auraient pu mieux jouer contre l’équipe de l’heure dans la LNH ». Toutefois, il a rappelé la parité qui existe dans cette ligue et la difficulté d’enchaîner les victoires.

« Il faut qu’on soit prêts chaque soir, car personne ne va lever le pied contre nous. Il faut qu’on en fasse autant », a-t-il dit.

Le duel face aux Blue Jackets, une équipe qui connaît des difficultés cette saison et qui se classe d’ailleurs au dernier rang de la section Métropolitaine compte tenu de sa fiche peu reluisante de 5-9-12, sera donc un bon test pour le Bleu-Blanc-Rouge. St-Louis a rappelé en ce sens que ses hommes devaient éviter de tomber dans un piège en les prenant à la légère.

« Je veux des gars qui se présentent tous les jours. C’est cette mentalité-là que j’essaie d’implanter. Ça ne dérange pas contre qui nous jouons, ça ne dérange pas comment on se sent, je veux qu’ils [mes joueurs] me donnent leur 100 % tous les jours. Il ne faut jamais baisser notre garde contre une équipe qui connaît des difficultés », a-t-il résumé.

Il reste maintenant à savoir si le Tricolore gardera sa si belle attitude lorsque les défaites se succéderont — car ça viendra —, ou s’il retombera dans ses mauvaises habitudes de la saison dernière. C’est à ce moment que la véritable identité du Tricolore se dévoilera.