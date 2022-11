Prix littéraires du Gouverneur général

Le Conseil des Arts du Canada dévoile ce matin, à 7 h depuis Ottawa, les gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général dans chacune des sept catégories, incluant la poésie, le théâtre, l’essai, la littérature jeunesse et la traduction.

Parmi les finalistes dans la section romans et nouvelles, on retrouve Alain Farah (Mille secrets, mille dangers), Dominique Fortier (Les ombres blanches), Larry Tremblay (Tableau final), Maryse Andraos (Sans refuge) et Charlotte Biron (Jardin radio). Faire les sucres, de Fanny Britt, avait remporté le grand prix dans cette catégorie lors de la précédente édition.