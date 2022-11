La preuve est close au procès de l’ex-député Harold LeBel

Après six jours d’audiences, la preuve dans le procès pour agression sexuelle de l’ex-député Harold LeBel est close. Les avocats de la poursuite et de la défense feront entendre leurs plaidoiries mercredi, et le jury devrait se prononcer la semaine prochaine.

Le contre-interrogatoire de l’accusé par la poursuite a pris fin mardi matin, au sixième jour des audiences. La défense devrait présenter son argumentaire mercredi matin, et la poursuite, en après-midi. Le juge Serge Francoeur entend présenter ses directives aux jurés en début de semaine prochaine et s’attend à un verdict lundi ou mardi.

La Cour n’aura entendu que trois témoins dans cette affaire : un technicien en identité judiciaire, l’accusé et la plaignante, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication. Une quatrième personne, qui était présente lors des événements allégués, en octobre 2017, n’a finalement pas témoigné, n’ayant pas été appelée à la barre ni par le ministère public ni par la défense.

La Couronne attaque la crédibilité de LeBel

Mardi, l’avocat de la poursuite Jérôme Simard a poursuivi et conclu le contre-interrogatoire de M. LeBel, amorcé la veille en fin de journée. Ce dernier a tenté de soulever des contradictions dans la version donnée par l’accusé aux policiers le jour de son arrestation et son témoignage devant juge et jury.

Au moment de répondre aux questions des policiers lorsqu’il a été arrêté en décembre 2020, par exemple, l’ex-élu péquiste avait acquiescé lorsqu’un agent lui avait demandé s’il avait subi un « blackout » le soir de l’agression alléguée. « Je ne me souviens pas. Je dormais », s’est corrigé M. LeBel mardi.

La semaine dernière, la plaignante avait indiqué devant juge et jury avoir tardé à porter plainte par peur de « causer des vagues ». Elle allègue avoir été agressée par M. LeBel dans son condo de Rimouski, lors d’une soirée où l’accusé avait accepté de l’héberger, elle, en plus d’une autre personne.

Selon les dires des personnes impliquées, les événements se sont produits au petit matin, à la suite d’une discussion autour de quelques verres d’alcool. D’après M. LeBel, lui et la victime présumée se seraient échangé un baiser. La plaignante aurait également été touchée au niveau des cuisses, raconte-t-elle.

« Surprise », celle-ci serait allée prendre une douche. L’accusé l’aurait suivie, aurait dégrafé son soutien-gorge et aurait tenté d’ouvrir la porte de la salle de bain, verrouillée de l’intérieur par la plaignante.

« Quand je suis allé vers la toilette, [c’était] pour demander si ça allait bien», a répliqué l’accusé, lorsqu’interrogé par son avocat, lundi.

Deux lits

Après être allée se coucher dans un lit escamotable, la plaignante aurait reçu la visite de son agresseur présumé, qui lui aurait fait subir des attouchements non désirés toute la nuit. M. LeBel rejette en bloc ces allégations.

L’accusé convient s’être couché à côté de sa présumée victime « tout habillé » ce soir-là parce que son lit était occupé par l’autre femme qu’il hébergeait chez lui. Mardi, il s’est justifié d’avoir dit aux enquêteurs qu’il s’était « fait piéger » ce soir-là.

« La situation m’a piégé. J’ai deux lits, puis j’ai une fille dans un lit, une fille dans l’autre. La situation m’a piégé; j’ai décidé d’aller à une place », a-t-il dit lorsqu’interrogé par la Couronne.

« J’aurais dû essayer de réveiller une [d’elles] », a-t-il enchaîné.

Député du Parti québécois de 2014 à 2020, Harold LeBel avait été exclu du caucus de son parti par le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon le jour de son arrestation. « Personne n’est au-dessus de la loi », avait dit ce dernier.

M. LeBel est resté en poste comme député indépendant jusqu’au jour des élections, le mois dernier.