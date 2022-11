Le G20 à Bali

Les 20 plus grandes économies du monde sont réunies à Bali mardi et mercredi pour le sommet du G20. Les présidents des États-Unis, Joe Biden, et de la Chine, Xi Jinping, se sont entretenus lundi pour trouver des terrains d’entente — entre autres sur Taïwan et sur la guerre en Ukraine —, mais les divisions profondes demeurent.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, arrivé lundi à Bali, compte faire du soutien de l’Ukraine face à l’agression russe son principal cheval de bataille et encourager ses partenaires à maintenir la pression sur la Russie.