Les premières bordées de neige attendues cette semaine au Québec

Les Québécois verront apparaître les premiers flocons de neige de la saison hivernale cette semaine, selon Environnement Canada, mais certaines régions se retrouvent déjà sous un tapis blanc lundi matin.

Pour les grandes régions de Montréal et Québec, la première bordée de neige devrait se pointer le bout du nez mercredi, avec le passage d’un système en provenance du Texas.

Dans un bulletin météorologique spécial publié tôt lundi matin, Environnement Canada nuance toutefois qu’en raison des températures qui seront près du point de congélation, il est trop tôt pour se prononcer sur les quantités de neige attendues.

Ce bulletin touche la plupart des régions du sud du Québec. Toutefois, pour les secteurs plus à l’est de la province, un tapis blanc s’était déjà installé lundi.

À Sept-Îles, par exemple, 12 centimètres de neige sont tombés samedi, des suites de la tempête tropicale Nicole, selon les données fournies dimanche par Environnement Canada.

Des alertes neige ont par ailleurs été publiées pour de nombreux secteurs de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent, lundi, notamment à Matane, Minganie, Rimouski et Mont-Joli.

Environnement Canada prévient que des « chutes de neige importantes » sont attendues lundi, pouvant atteindre 15 centimètres par endroits.

« Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte », rappelle Environnement Canada.

Les policiers aux aguets

Avec la période hivernale qui s’installe, la Sûreté du Québec (SQ) a aussi publié un communiqué pour rappeler que les policiers pourraient donner des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste n’est pas adaptée aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée.

« Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude », avertit la SQ.

Les usagers de la route doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige, explique la SQ.

De plus, les propriétaires ont jusqu’au 1er décembre pour munir leurs véhicules de pneus d’hiver.