Quoi surveiller aujourd’hui ?

Ingérence politique en 2019

Six membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunissent en fin de matinée pour discuter d’une possible ingérence du Parti communiste chinois lors des élections fédérales de 2019.

Selon Global News, la Chine a réalisé des transferts de fonds à au moins 11 candidats ainsi qu’à des agents chinois travaillant pour leur campagne.