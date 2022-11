À Roberval, une cellule de crise pour faire face à l’itinérance

Les problèmes liés à l’itinérance dans le centre-ville de Roberval se sont beaucoup aggravés ces derniers mois. Au point que la Ville a jugé bon de réunir tous les intervenants dans le domaine pour constituer une cellule de crise.

« Début septembre, il y a quelqu’un qui a allumé un feu devant notre biblio­thèque et, malheureusement, la façade a été entièrement incendiée », relate le maire Serge Bergeron.

Le soir, des personnes désorganisées errent le long du boulevard Saint-Joseph, au centre-ville. La Ville reçoit de plus en plus de plaintes de gens craintifs, qui disent ne plus oser marcher dans le coin.

Autrefois associée aux centres urbains, l’itinérance est de plus en plus présente dans les villes de région. Roberval en a ressenti les premiers signes à l’été 2021. Un an plus tard, leur ampleur a forcé le maire Bergeron à prendre une décision.

« Je me suis dit : “il faut faire quelque chose”. » C’est ainsi que, le 3 octobre, il a réuni tous les intervenants « touchant de près ou de loin à la problématique d’errance ». La rencontre a mené à la création d’une « cellule de crise » réunissant intervenants en santé mentale, élus et policiers.

La crainte du racisme

Les intervenants évaluent qu’un peu moins de 50 personnes sont en situation d’itinérance à Roberval. Le groupe n’est pas homogène, mais il comprend beaucoup d’Atikamekw de la réserve d’Obedjiwan, explique la directrice du Centre d’amitié autochtone, Mélanie Boivin. « Il y en a toujours eu », dit-elle, mais pas de cette « ampleur-là ».

Roberval a beau être à près de cinq heures de route d’Obedjiwan, c’est la grande ville de référence de la communauté atikamekw. « Les gens viennent ici pour faire leur épicerie ou des achats et recevoir des services de santé. »

Or « la pandémie a fait son oeuvre », poursuit Mme Boivin. « Les gens ont consommé davantage. Les dépendances sont plus grandes, et ils sont plus exposés à la pauvreté. »

Étant donné que les logements manquent à Obedjiwan, certains vont à Roberval dans l’espoir de s’y trouver un toit. Non sans difficulté. Comme le rapportait Le Devoir en mars 2021, les Autochtones sont souvent victimes de racisme lorsque vient le temps de trouver un logement en ville.

Dans ce contexte, les intervenants et la Ville souhaitent empêcher que l’itinérance intensifie les tensions entre Autochtones et résidents. « Pour moi, c’est important de ne pas en faire un conflit racial », explique le maire Bergeron. « Il n’y a pas seulement des Autochtones [parmi les personnes en itinérance]. On a de jeunes adultes qui sont aux prises avec de graves problèmes de santé mentale. »

Aggravation du phénomène

Au-delà de la réalité autochtone, l’aggravation du phénomène découle d’une sorte de conjonction de facteurs sur le plan social, observent les intervenants.

La population a vraiment de la difficulté à se loger dans la région, note Catherine Belley, directrice adjointe par intérim en réadaptation jeunesse et dépendance au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Le prix des loyers a augmenté et, étant donné la pénurie, les propriétaires sont plus sélectifs », dit-elle.

La pandémie a aussi levé le voile sur une forme d’itinérance autrefois cachée, poursuit Catherine Belley. « Il y a des gens qui n’avaient pas d’adresse, vivaient chez des proches, changeaient de place, mais n’étaient pas dans la rue. » Or, en raison de la menace posée par le virus, les personnes qui accueillaient des proches sont devenues plus réticentes à le faire.

Les ressources d’hébergement ont en outre dû limiter leur capacité d’accueil en raison des mesures sanitaires, note-t-elle. Enfin, des intervenants rapportent que les drogues illicites qui circulent sont de moins bonne qualité, ce qui fait plus de ravages.

Trous de service le soir et la nuit

La Ville manque surtout de services la nuit, notamment de lits pour accueillir temporairement ces personnes, soutient Serge Bergeron. Or, même avec de nouveaux lits, les organismes risquent de manquer de personnel pour combler toutes les plages horaires, précise l’élu.

Mais Roberval n’est toutefois pas sans outils. « On a un travailleur de rue, un centre d’intervention de proximité, un organisme communautaire en santé mentale, la maison du cheminement en santé mentale, des services spécifiques pour les hommes en détresse, détaille le maire. On a quand même une bonne gamme de services. »

De plus, dans la foulée de la commission Viens, le gouvernement du Québec a créé des ressources pour faciliter les relations entre policiers et Autochtones. Six équipes mixtes d’intervention Police/Intervenants communautaires (EMIPIC) ont vu le jour au Québec, dont une à Roberval.

En habitation, Mishtik, un projet de 24 logements pour les Autochtones, a été financé par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et doit sortir de terre au printemps. Mais il est destiné aux familles, alors que l’itinérance touche des personnes seules, avance Mme Boivin qui travaille en outre sur un projet de refuge et d’hébergement temporaire.

La directrice du Centre d’amitié autochtone montre aussi du doigt le syndrome des portes tournantes en psychiatrie à l’hôpital de Roberval. « On ne comprend pas pourquoi ces gens-là sont toujours dans la rue. On les a rentrés à maintes reprises dans les services à l’urgence et ils ressortent continuellement. »

Questionnée à ce sujet, la directrice au CIUSSS mentionne l’ajout, l’an dernier, d’un poste d’agente de liaison en itinérance à l’échelle régionale « qui fait le lien entre le communautaire, les urgences et les différents services ». Le défi dans bien des cas, ajoute Mme Belley, c’est de « convaincre » les personnes de venir dans les services déjà existants.

Ce qui se passe à Roberval est symptomatique d’un phénomène plus global, dit le maire Bergeron. « Le problème, il est provincial. Il est lié à la santé mentale des gens, à la toxicomanie, aux facteurs qui ont suivi la pandémie. »