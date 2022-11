Facebook demeure la plateforme préférée des Canadiens, malgré tout

Depuis quelques mois, les médias font état de nombreux déboires de Meta, la maison mère de Facebook. Cet été, l’entreprise subissait une baisse de revenus pour la première fois de son histoire et, mercredi, elle annonçait un licenciement record de 11 000 employés. Mais selon une récente étude de l’agence de marketing numérique Ressac et de la firme de sondage Léger, cela n’a pas empêché Facebook de demeurer la plateforme sociale la plus utilisée au pays.

Au Canada, 83 % des internautes ont un compte Facebook, comparativement à 77 % pour Messenger ou à 57 % pour Instagram, ces deux plateformes étant aussi des filiales de Meta. En outre, 63 % des internautes canadiens ont également un compte YouTube, 37 % pour Twitter et 27 % pour TikTok.

Plus populaire en Amérique latine, en Europe et en Afrique, la plateforme de messagerie WhatsApp, qui appartient aussi à Meta, n’est utilisée que par 39 % des internautes canadiens, toujours selon la même étude.

83 % C’est la proportion des internautes

canadiens qui disposent d’un compte Facebook. En comparaison, ils ne sont que 57 % à posséder un compte Instagram et 37 % un compte Twitter.

D’après Sylvain Martel, vice-président Média, partenariats et développement stratégique chez Ressac, ce coup de sonde effectué auprès de 3000 Canadiens s’avère d’ailleurs le portrait le plus exhaustif de la consommation des plateformes sociales au pays « depuis des années ».

Les jeunes délaissent Facebook

La popularité indéniable de Facebook au Québec s’amenuise toutefois auprès des jeunes. Parmi les internautes qui possèdent un compte Facebook, 73 % des 35 à 55 ans utilisent quotidiennement la plateforme, comparativement à 56 % chez les 16 à 24 ans.

Par ailleurs, 91 % des internautes de 16 à 24 ans ont un compte YouTube, 85 % ont un compte Instagram, mais seulement 79 % ont un compte Facebook.

Nadia Seraiocco, chargée de cours et doctorante à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), spécialiste des réseaux sociaux, estime que Facebook a marqué « un coup de génie » en faisant l’acquisition d’Instagram en 2017. « Cela fait plus de cinq ans que les jeunes délaissent Facebook pour Instagram et, plus récemment, TikTok. On perçoit davantage une évolution du langage et des sous-cultures propres aux jeunes sur Instagram », dit-elle.

Le Québec, plus « conventionnel »

« Le fameux concept des deux solitudes est aussi bien réel dans le monde des réseaux sociaux », a lancé Pablo Stevenson, président-directeur général de Ressac, dans un webinaire où il présentait les résultats du rapport jeudi. « Sur les plateformes sociales Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter et Reddit, le Québec est moins présent comparé au reste du Canada », indique le document.

M. Stevenson soutient que les Québécois consomment davantage de plateformes « conventionnelles », surtout Facebook et Messenger de Meta. L’étude démontre que 87 % des Québécois utilisent Messenger, comparativement à 73 % ailleurs au Canada. En contrepartie, 47 % des Canadiens hors Québec utilisent WhatsApp, alors que cette proportion baisse à 22 % au Québec.

« Le Québec aime Facebook en raison de la bulle linguistique qu’on y crée quand on utilise la plateforme, explique Nadia Seraiocco. À partir du moment où vous vous inscrivez sur Facebook en français et que vous êtes géolocalisé au Québec, vous voyez principalement du contenu francophone d’ici, contrairement à Twitter, par exemple, qui ne fait pas de distinction linguistique ou géographique. »

M. Martel ajoute qu’il pourrait y avoir des particularités culturelles dans le rapport des Québécois à la technologie : « J’ai travaillé pour Facebook il y a quelques années au Québec, et je me suis rendu compte qu’il y a toujours une certaine latence dans l’adoption de nouvelles technologies ici. C’était pareil au niveau de l’adoption des appareils mobiles ou des habitudes de consommation de vidéo. Ce phénomène explique en partie nos chiffres. »

TikTok, moins populaire que prévu ?

« TikTok est sur toutes les lèvres en ce moment, mais ne détrône pas les plateformes plus classiques, tant au Québec qu’au Canada, ajoute M. Martel. Même si le réseau est en pleine croissance chez les 16 à 24 ans, et malgré toute la visibilité qu’il obtient, c’était une révélation importante pour nous de constater qu’au quotidien, en 2023, c’est loin d’être la plateforme la plus importante pour les annonceurs. »

Mme Seraiocco n’est pas non plus convaincue, pour le moment, du potentiel de TikTok : « On parle de plus en plus des effets nocifs de TikTok. Le fait que ce soit une plateforme chinoise leur met une barrière. De leur côté aussi, les revenus baissent. »

Très satisfait de cette première étude en collaboration avec Léger — qui a fait l’acquisition de Ressac à l’automne 2021 —, M. Martel explique que son agence publiera désormais de telles données sur la consommation des plateformes sociales au Canada chaque année.