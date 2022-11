Le maire de Laval fera le point sur la fusillade survenue près du Collège Montmorency

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, fera le point à 11 h sur la fusillade qui a fait quatre blessés près du Collège Montmorency vendredi soir et semé l’émoi au Québec. Il sera accompagné du directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet.

Fusillade près du Collège Montmorency: certaines des victimes sont reliées à des gangs de rue, notammemt Flame Heads, indique le directeur de la police de Laval, Pierre Brochet. #Laval #polmtl pic.twitter.com/66Rchm2IMQ — Zacharie Goudreault (@zac_goudreault) November 12, 2022

Des centaines d’étudiants ont été confinés pendant plus de quatre heures vendredi soir dans le Collège Montmorency après que des coups de feu ont retenti peu après 17 h dans un parc situé près de l’établissement, qui longe le boulevard de l’Avenir. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux à 17 h 22.

Trois des personnes blessées ont été atteintes par des projectiles. Elles ont alors été amenées dans un centre hospitalier, où on ne craignait pas pour leur vie. La quatrième personne a été blessée légèrement par un éclat de balle et a été soignée sur place. Au moins une des victimes est connue des services policiers et a des antécédents judiciaires. Le suspect dans cette affaire est toujours recherché.

Aucun des coups de feu n’a eu lieu dans le Collège Montmorency, mais les quatre personnes blessées ont été repérées dans l’établissement, a rapporté vendredi soir au Devoir la porte-parole du Service de police de Laval (SPL), Geneviève Major. C’est pourquoi les étudiants ont été confinés dans ce bâtiment pendant plusieurs heures, avant de pouvoir quitter les lieux pour rejoindre leurs parents inquiets, peu avant 22 h. Un imposant périmètre de sécurité a été érigé dans ce secteur.

« Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous combattrons sans relâche la violence armée dans nos rues pour que le Québec reste un endroit sécuritaire », a réagi vendredi soir le premier ministre François Legault.

Plus de détails suivront.