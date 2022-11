Nombreux échecs à l’examen professionnel des futures infirmières

Près de la moitié des futures infirmières ont échoué leur examen professionnel cet automne. Celles-ci s’expliquent mal le taux de réussite particulièrement bas à 51,4 % et s’inquiètent de ne pas pouvoir pratiquer, alors que le réseau de la santé est en pénurie.

« J’ai été insultée par mon résultat », laisse tomber Kathia Robidas, 29 ans, qui étudiait au cégep de Sherbrooke et qui a échoué son examen à 54 %. La note de passage étant de 55 %, elle ne pourra donc pas avoir son titre d’infirmière. « Pendant ma technique, je n’ai jamais eu de drapeau levé majeur. En stage, on m’a toujours dit que j’étais compétente et une bonne infirmière. J’ai toujours eu de bons résultats, j’ai toujours bien performé », ajoute-t-elle.

« Je me suis beaucoup donnée pour cet examen-là », lance-t-elle, en affirmant que l’examen était « mal bâti » et « évaluait mal nos compétences ».

Le taux de réussite à l’examen pour les personnes diplômées à l’extérieur Canada est par ailleurs particulièrement bas cet automne, à 19,5 %.

Ils sont plusieurs à demander à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) de baisser la note de passage à 50 %. « Tout ceux que je connais et qui ont échoué se situent dans la braquette du 50 à 55 %, souligne Kathia. Tout le monde est fâché de la situation et certains songent à changer de carrière ».

Cette option n’est toutefois pas envisagée du côté de l’Ordre. « Cet examen existe pour protéger le public, et pour éviter de délivrer des permis à des personnes qui ne sont pas prêtes », mentionne Chantal Lemay, directrice à l’admission et au registrariat. Un examen de reprise aura lieu dans six mois, et il n’est pas prévu de diminuer ce délai.

Elle précise que l’examen, dont le seuil de réussite est déterminé par un groupe d’enseignantes du cégep et de l’université, n’était pas plus difficile que les autres années. Le principal coupable serait plutôt la pandémie. « Il faut se rappeler que cette cohorte est essentiellement composée de personnes qui ont débuté leur parcours en septembre 2019, dit-elle. Ils ont passé la majeure partie de leur formation au coeur de la pandémie. On peut penser aux cours en ligne, aux difficultés d’accès aux laboratoires ».

Brigitte Petrie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Est (FIQ-SPSME), se dit « fâchée » qu’autant de candidates à l’exercice de la profession (CEPI) ont échoué, alors qu’une pénurie de personnel sévit dans le système public de santé.

« Je comprends pourquoi l’Ordre ne veut pas donner des permis à n’importe qui, mais présentement, ces CEPI travaillent dans notre réseau et remplacent des infirmières partout, dit-elle. Est-ce qu’on est en train de dire qu’elles ne sont pas compétentes et qu’on les fait travailler ? »

Selon elle, les CEPI sont « d’une grande aide » sur le plancher. Certes, elles sont encadrées à leur arrivée. « Mais après plusieurs mois de travail, elles sont pas mal plus laissées à elles-mêmes, dit Brigitte Petrie. Il y a des choses qu’elles doivent faire vérifier, mais sinon, en général, elles font presque tout. »

Elle estime que l’Ordre devrait réévaluer les dossiers et tenter de voir ce qui a pu se passer. Une mesure spéciale pourrait être mise en place, pense-t-elle. « Ces cohortes-là ont été stoppées dans leurs études et sont venues prêter main-forte dans les hôpitaux comme étudiantes pendant la COVID-19, dit Brigitte Petrie. Elles ont appris beaucoup plus à mon avis que les anciennes cohortes. »