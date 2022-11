Un important panache de méthane a été localisé au-dessus de Terrebonne par GHGSat, une entreprise montréalaise qui détecte avec une rare précision les émissions de méthane produites sur Terre grâce à une constellation de six satellites.

Mercredi, un panache d’une concentration de méthane estimé à 1185 kilogrammes par heure a été localisé au-dessus du Complexe Enviro Connexions, dans le secteur de Lachenaie à Terrebonne.

Ce site de déchets, l’un des plus importants de la province, traite notamment les matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et lorsqu’il est rejeté directement dans l’atmosphère, il a un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2) selon le Programme des Nations unies pour l’environnement.

« Mille kilogrammes par heure, c’est quand même un niveau assez sérieux », a déclaré à La Presse canadienne le vice-président responsable des mesures et initiatives stratégiques de GHGSat, Jean-François Gauthier.

Certains sites d’enfouissement « en Inde, au Pakistan » ou en « Argentine » peuvent atteindre des « dizaines de milliers de kilogrammes par heure », a relativisé Jean-François Gauthier, mais « pour ce qu’on voit habituellement au Canada, aux États-Unis, c’est une émission assez importante. »

Une photo par jour pendant la COP27

GHGSat, qui fournit notamment ses données à l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO), un organisme qui relève de l’ONU, a pris l’initiative de publier une photo par jour, durant la COP27, d’un endroit à travers le monde d’où s’échappent des quantités importantes de méthane.

Avant de rendre publiques les informations concernant le site de Terrebonne, l’entreprise a publié des photos de nuages de méthane s’échappant d’une mine de charbon en Pologne mercredi, d’un site gazier en Iran mardi, et d’une mine de charbon du Nouveau-Mexique lundi.

L’initiative vise à sensibiliser les dirigeants et le public, « car diminuer les émissions de méthane est l’une des façons les plus simples de réduire les gaz à effet de serre », a mentionné Jean-François Gauthier.

Il a expliqué que lorsque GHGSat découvre une fuite importante de méthane, elle tente de communiquer avec l’entreprise émettrice « pour essayer de travailler avec eux et de corriger la situation ».

Au moment de publier ces lignes, ni GHGSat ni La Presse canadienne n’avaient réussi à entrer en contact avec les dirigeants d’Enviro Connexions, une filière de l’entreprise texane Waste Connections Inc.

« C’est sûr qu’il va y avoir une certaine quantité de méthane qui va sortir des sites d’enfouissement des déchets, ce n’est pas rare, mais des technologies existent pour capter ce méthane » et « générer de l’énergie par exemple », a expliqué Jean-François Gauthier.

Waste Connections possède pourtant une usine de biométhanisation sur son site d’enfouissement à Terrebonne.

« Complexe Enviro Connexions a été la première entreprise québécoise à valoriser le biogaz par la production d’une énergie verte », peut-on lire sur le site Internet de l’entreprise qui se donne pour mission de « promouvoir la protection et la qualité de l’environnement ».

Le lieu d’enfouissement traite les matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, de la ville de Laval et des MRC de Deux-Montagnes, de Thérèse-De Blainville, de Mirabel, de La Rivière-du-Nord, des Moulins, de L’Assomption et de Joliette et la totalité de la région de la Montérégie.

GHGSat évalue à 48,7 % le taux d’incertitude associée au taux d’émission qui est de 1185 kilogrammes par heure.

« L’idée, c’est de comprendre que c’est une émission importante, que ce soit 935 kg / h ou 1275 kg / h, c’est une amplitude qui est très importante », a indiqué Jean-François Gauthier en précisant que « l’incertitude est associée au taux d’émission, et non à la présence de l’émission ».