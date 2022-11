Un homme et une femme ont été arrêtés au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Un homme et une femme ont été arrêtés vendredi matin lors d’une intervention policière au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’opération policière est toujours en cours, mais il n’y a eu aucun blessé et aucun coup de feu n’a été entendu, a confirmé le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les policiers sont toujours dans l’établissement, car ils ne peuvent pas exclure la possibilité qu’il y ait d’autres suspects, a indiqué l’agente Barbara-Anne Dion.

La police dit avoir été informée à 9 h 40 d’un homme au comportement suspect sur les lieux du cégep.

À 10 h, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme et d’une femme. L’agente Dion n’a pas pu dire à ce point-ci quel était le rôle de la femme, et si les deux suspects sont des étudiants. Elle n’a pas pu préciser non plus quel comportement de l’homme était suspect.

Le confinement était toujours en place à l’heure du midi.

À 10 h, la direction du cégep avait envoyé un communiqué pour demander aux étudiants et membres du personnel de se barricader dans des locaux et de fermer les lumières.

La directrice générale Nathalie Beaudoin écrivait qu’un périmètre de sécurité avait été érigé et que personne ne pouvait accéder au cégep.

Les activités de l’établissement ont été annulées pour la journée.