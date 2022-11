Des experts francophones demandent à Ottawa de ne pas acquiescer aux demandes de la FCFA

Des poids lourds de la francophonie hors-Québec demandent à Ottawa de ne pas acquiescer à la demande de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) de désigner le Conseil du trésor comme unique responsable de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles. Le groupe d’une dizaine d’experts, dont l’ancien juge Michel Bastarache, ont partagé leurs point de point vue dans une lettre publiée dans Le Devoir.

La modernisation de La Loi sur les langues officielles se fait attendre depuis plusieurs années dans les communautés francophones hors-Québec. Le gouvernement libéral avait promis de présenter un projet de loi d’ici la fin de 2020, mais il a été retardé par la pandémie. Il l’a finalement fait en juin 2021, mais le projet C-32 est mort au feuilleton puisque le gouvernement a déclenché une élection deux mois plus tard. Le 1er mars 2022, Ottawa a de nouveau déposé un projet de loi, C-13, modifiant la Loi.

La FCFA, une organisation qui a pour mission d’assurer la défense et la promotion des droits et intérêts des francophones en situation minoritaire, milite pour des modifications au projet de loi C-13 « qui sont préoccupantes pour l’avenir du projet de loi et de la francophonie canadienne dans son ensemble », selon les auteurs de la lettre. L’une des modifications retient particulièrement leur attention : la proposition du FCFA de désigner le Conseil du trésor en tant qu’unique responsable de la mise en oeuvre de la Loi.

Au Comité permanent des langues officielles ainsi qu’au Comité sénatorial permanent des langues officielles, la professeure spécialisée en politiques linguistiques Linda Cardinal, de l’Université de l’Ontario français, a affirmé que le Conseil du trésor ne pouvait faire la prestation de programmes, tout en ayant l’autorité sur ceux-ci.

Actuellement, le projet de loi propose plutôt une coordination entre ministères dans la mise en oeuvre de la loi. D’après l’avocat franco-ontarien Ronald Caza, l’un des signataires de la lettre, les retombées pourraient être « assez graves » pour les francophones si le Conseil du Trésor était responsable de la mise en oeuvre. D’après l’avocat, si le Conseil avait les rênes de l’application de la loi, il pourrait sous d’autres gouvernements réduire les programmes offerts aux francophones, par exemple.

Mais la demande des signataires n’est pas seulement légale : elle aussi temporelle. La FCFA « veut continuer de militer », dit Me Caza, tandis que les signataires souhaitent que le projet de loi « accouche ». Le projet de loi est présentement à l’étude au Comité des langues officielles. Le Parti libéral souhaite accélérer l’adoption du projet de loi, au désarroi de l’opposition. « La FCFA milite pour un changement. Nous on dit ‘c’est fini’», lance l’avocat franco-ontarien.

Par voie de communiqué, la ministre des Langues officielles Ginette Petitpas Taylor affirme que « les communautés sont impatientes de voir le projet de loi C-13 devenir réalité » et que son gouvernement « partage cette urgence d’agir ». La FCFA, pour sa part, prendre note du point de vue des signataires et poursuit son travail « avec l’ensemble des parlementaires au niveau fédéral pour donner au Canada la Loi sur les langues officielles qui correspond le mieux aux aspirations des francophones », selon son porte-parole, Serge Quinty.

« Dans une francophonie forte de 2,8 millions d’individus et de plus de 900 organismes, il va de soi que des divergences de vues puissent surgir », commente Serge Quinty. « Une communauté qui a des discussions, où on n’est pas sur la même page, c’est signe d’une communauté est en vie, le signe d’une force partage pour sa part Me Ronald Caza au bout du fil.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.