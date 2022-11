Un tunnel caché relance les spéculations de découverte du tombeau de Cléopâtre

Déterré à 13 mètres sous le site d’une ancienne cité à l’ouest d’Alexandrie, un tunnel de plus d’un kilomètre de long a ravivé l’espoir de trouver la tombe de la plus célèbre souveraine d’Égypte après l’annonce par communiqué du Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Est-on réellement près de dénicher le complexe funéraire de la « Reine des reines », ainsi surnommée dans la bande dessinée Astérix ? Pas si vite, tempère une experte.

Dans la zone du temple de Taposiris Magna sur la côte nord de l’Égypte, où a été dévoilé au grand jour le tunnel, les trouvailles font légion. « Il y a toujours pleins de micro-découvertes chaque année sur ce chantier parce qu’il est très, très, très actif, relève l’égyptologue Perrine Poiron en entrevue avec Le Devoir. À chaque fois, ce site-là fait sensation parce que l’hypothèse de base, c’est que Marc-Antoine et Cléopâtre y seraient inhumés. »

Depuis plusieurs décennies, les fouilles menées par l’Université autonome de Saint-Domingue s’orchestrent effectivement dans le but de mettre la main sur le sépulcre du fameux couple. Le complexe religieux datant de l’époque Hellénistique, fondé sous Ptolémée II et originellement consacré à Osiris, a récemment révélé qu’une partie du lieu de culte était dédiée à Isis, divinité particulièrement associée à Cléopâtre.

« On a découvert des petites statuettes, des éléments qui représentent Alexandre Le Grand », mentionne la docteure en égyptologie, qui souligne aussi qu’une petite tête sculptée de Cléopâtre a permis d’augmenter l’iconographie jusqu’alors connue d’elle.

Partiellement submergé, le passage qui fait plus de deux mètres de haut, « assez impressionnant de par ses dimensions » d’après Perrine Poiron, a aussi offert aux archéologues des artéfacts notoires, dont des pièces de monnaie à l’effigie, ainsi qu’au nom de la reine et d’Alexandre le Grand.

Autre fait intriguant, le couloir serait une réplique quasi exacte d’un tunnel situé… en Grèce. Pour Perrine Poiron, l’explication est « « excessivement simple ». La Méditerranée s’était ouverte à cette période-là, des colonies, ainsi que des comptoirs grecs étaient établis en Égypte.

« Le monde était beaucoup moins fermé que ce qu’on se l’imagine, expose la docteure en égyptologie. Ils étaient influencés par leurs multiples racines, comme nous le sommes aujourd’hui. C’est des êtres humains qui vivaient leur mondialisation à leur échelle, l’échelle de la Méditerranée. »

Alors, y a-t-il raison de s’exciter ? « Pleins de petits éléments pourraient laisser sous-entendre que l’espoir est ici », avance prudemment l’égyptologue. Selon elle, il s’agit d’une découverte à surveiller de près.

« Il n’y a que le temps, les fouilles […] qui vont permettre de trancher la question, estime Perrine Poiron. Je pense que ça peut être probable, il y a plusieurs éléments qui laissent à penser que quelque chose d’intéressant est à découvrir sur ce site, c’est indéniable, vraiment. […] Est-ce que ça sera le tombeau de Cléopâtre je ne sais pas, mais je leur souhaite. Je nous le souhaite à tous, parce que ça serait une magnifique découverte, je pense que ça deviendrait la découverte du XXIe siècle, après Toutankhamon, ça serait Cléopâtre », lance-t-elle en riant.

