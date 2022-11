Les détails de la COP15 de Montréal

Les grands patrons de la COP15, la conférence des Nations unies sur la biodiversité, présenteront ce matin les détails de cet événement international qui se déroulera à Montréal du 7 au 19 décembre.

Elizabeth Maruma Mrema et David Cooper, respectivement secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, doivent aborder entre autres sujets les objectifs et la portée de la COP15. On sait déjà que la métropole déploiera pour l’événement le plus important nombre de policiers en 20 ans pour assurer la sécurité des lieux.