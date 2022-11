Un camp de prisonniers canadiens découvert en Pennsylvanie

Des archéologues ont mis au jour, au coeur de la Pennsylvanie, les vestiges de camps de prisonniers de guerre, où des dizaines de Canadiens français se sont retrouvés durant la Révolution américaine (1775-1783) comme détenus, mais aussi comme geôliers. Cette découverte exceptionnelle, réalisée fin octobre, rappelle que le Québec aurait pu devenir le 14e État de la République américaine.

Le complexe carcéral de York — situé à 120 kilomètres à l’ouest de Philadelphie — a été aménagé en juillet 1781, soit cinq ans après la déclaration d’indépendance des États-Unis. Il a abrité plus d’un millier de captifs britanniques simultanément, dont une cinquantaine de Canadiens, autant anglais que français. « Les conditions sanitaires étaient particulièrement médiocres », souligne l’archéologue John Crawmer dans un échange avec Le Devoir.

Ce lieu de détention comprenait deux camps distincts portant les noms évocateurs de Security et Indulgence. Le premier était entouré d’une palissade de pieux dont on vient tout juste de retrouver les trous sous la surface du sol. Le second était établi dans un village de huttes à quelque 200 mètres de l’enceinte, explique John Crawmer. « Ces prisonniers avaient beaucoup plus de privilèges que leurs compatriotes de la palissade, puisqu’ils pouvaient voyager et travailler comme ouvriers agricoles. »

Les détenus du camp Indulgence pouvaient également bénéficier du soutien moral de leur famille. Sur les 58 Canadiens répertoriés sur le site en juin 1782, on trouve ainsi 14 femmes et 17 enfants ayant décidé de partager le sort d’un époux ou d’un père combattant pour le maintien du Canada dans le giron britannique. On ignore toutefois les noms de ces exilés transplantés à plus de 600 kilomètres au sud de leur province d’origine.

Révolutionnaires canadiens

En 1782, la garde des prisonniers de York est notamment assurée par le Canadian Old Regiment de l’armée continentale américaine, qui lutte pour l’indépendance des colonies. Des francophones se trouvent ainsi des deux côtés de la palissade du camp, qui symbolise la division politique des Canadiens français 20 ans après leur conquête par les Britanniques.

Le Canadian Old Regiment a été fondé en janvier 1776, dans les semaines qui suivent la prise de Montréal par les insurgés américains. Ses soldats sont de tous les combats de la Révolution. On leur confie également des tâches moins glorieuses, comme la construction de routes et la garde de prisonniers, dont le nombre explose avec la reddition d’une armée britannique à Saratoga en 1777.

Les régiments américains de l’époque relèvent de l’État dans lequel ils ont été recrutés, que ce soit le Massachusetts, la Virginie ou les Carolines. Le Canadian Old Regiment aurait normalement dû, lui aussi, être affilié à un État, celui du Québec en l’occurrence. Il s’est toutefois retrouvé orphelin à la suite de la défaite des Américains devant les remparts glacés de Québec à l’hiver de 1775-1776.

Coupé de ses bases canadiennes, le régiment demeure sous l’administration directe du Congrès jusqu’à la fin du conflit. Il fait dès lors office de creuset, son recrutement étant élargi à l’ensemble des États-Unis. « Il a contribué à l’édification de l’État américain », soutient l’historienne Holly A. Mayer dans une conversation avec Le Devoir.

Un noyau francophone

En dépit de la dilution de son recrutement, le régiment conserve un noyau de soldats francophones, précise l’autrice de Congress’s Own. A Canadian Regiment, the Continental Army, and American Union paru l’année dernière aux presses de l’Université de l’Oklahoma. « Il est difficile de calculer un pourcentage pour les seuls Canadiens français, mais quand on regarde ceux qui sont restés avec le régiment après 1776, nous avons peut-être 15 % du total. »

La garde des prisonniers est l’une des dernières affectations de ce régiment atypique, qui est dissous en novembre 1783. Les camps de York ont été démantelés six mois plus tôt, avec la cessation des hostilités. Les pierres tombales de son cimetière seront visibles pendant près d’un siècle. John Crawmer et son équipe espèrent le retrouver à la réouverture du chantier archéologique en 2023.

Les fouilles menées dans la zone des labours du site depuis 2014 ont permis de recueillir des balles, des boucles de souliers et un bouton d’uniforme, celui du 33e régiment d’infanterie britannique. « Nous nous attendons à ce que la plupart des artéfacts du XVIIIe siècle se trouvent plus profondément, dans des fosses et des latrines, précise M. Crawmer. C’est pourquoi il était si important de trouver la palissade, car elle nous donne une idée de l’organisation des lieux. »

Un prisonnier de guerre élu député Le Canadien Michel-Eustache Chartier de Lotbinière a séjourné dans l’un des camps de prisonniers de la Pennsylvanie après sa capture au fort Saint-Jean, sur le Richelieu, en novembre 1775. Ce partisan de George III a passé l’essentiel de sa détention à Bristol, au nord-est de Philadelphie, où il a contracté la fièvre jaune à l’instar de plusieurs de ses compatriotes. « Je ne dus la vie qu’à ma jeunesse et à la force de mon tempérament », écrit-il dans la relation de sa mésaventure. Lotbinière est libéré en mai 1777 dans le cadre d’un échange de prisonniers. Il regagne alors son manoir seigneurial de Vaudreuil sans ses « superbes cheveux » qu’il dit avoir perdus au cours de sa maladie. Ce rescapé des camps sera élu au premier Parlement du Bas-Canada en 1792. Sa défense du français lui vaudra d’ailleurs une place de choix sur la toile Le débat sur les langues (1913), du peintre Charles Huot, que l’on peut apercevoir dans les hauteurs du Salon bleu de l’Assemblée nationale. Selon l’archéologue John Crawmer, il est peu probable que l’on retrouve un jour le camp de Bristol par lequel est passé Lotbinière. « Presque tous ces sites ont été détruits par le développement urbain. »