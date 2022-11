Les policiers encouragent les victimes de violence conjugale à dénoncer

Longtemps critiqués pour leur façon d’intervenir lorsqu’ils reçoivent des plaintes pour violence conjugale, les policiers tentent de redorer leur image et d’inspirer confiance aux victimes. De nouvelles équipes spécialisées en violence conjugale se sont développées dans l’ensemble des corps policiers du Québec et des formations ont été élaborées pour mieux détecter le risque d’homicide. Des résultats qui donnent de bons résultats, selon une victime et un duo de policières de Terrebonne.

Cassandra (nom fictif) a vécu de la violence conjugale pendant 12 ans. « Si vous saviez combien de fois j’ai pensé à porter plainte, sans jamais le faire de peur que ça soit pire après », raconte la femme, lors d’une conférence de presse organisée par l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

En février dernier, suite à un événement dont elle préfère taire les détails, elle a enfin « osé » porter plainte. « J’ai vraiment eu peur pour ma vie et pour la vie de mon fils », explique-t-elle.

Devant les caméras, Cassandra a raconté comment elle a été bien reçue et épaulée dans ses démarches par deux policières de Terrebonne, les agentes Joëlle Laparé et Martine Milton, de la nouvelle équipe spécialisée en violence conjugale. « Elles m’ont accueillie sans jugement et sans préjugé et ont pris tout le temps nécessaire pour faire ma déposition. Je suis sortie de cette première rencontre rassurée, appuyée et avec plein de ressources et de numéros de téléphone d’urgence. »

Les policières l’appelaient régulièrement pour prendre des nouvelles et sont venues chez elle pour l’aider à sécuriser les lieux. Et lorsqu’elle a décidé d’aller en procès, les policières ont fait « le pont » entre elles, la procureure et la CAVAC. « Je vois enfin la lumière au bout de cet horrible calvaire, témoigne-t-elle, la voix remplie d’émotion. Ces deux policières dévouées et investies auront changé à tout jamais ma vie. »

Se tournant vers les deux policières, elles aussi émues, Cassandra leur a partagé son amour avant de les prendre à tour de rôle dans ses bras, sous les applaudissements d’une quinzaine de collègues policiers et d’autant de représentants de ressources communautaires en violence conjugale.

Les victimes au premier plan

Le témoignage de Cassandra contraste avec ceux qui sont sortis dans les médias ces dernières années. À plusieurs reprises, des femmes ont affirmé ne pas avoir été prises au sérieux lorsqu’elles portaient plainte pour violence conjugale. Les policiers faisaient face à une véritable de crise de confiance et une commission, intitulée « rebâtir la confiance » a vu le jour en 2020 pour y remédier.

Cela a donné lieu à de nombreuses initiatives, dont la création d’équipes spécialisées en matière de violence conjugale et à un changement de paradigme dans la façon d’intervenir. « On était peut-être très centrée sur l’arrestation de l’agresseur, et là, on ramène ça et on se centre sur la victime, explique le directeur du service de police de Terrebonne, Marc Brisson. On intervient avec la victime, on l’encadre et on s’assure d’être avec elle jusqu’au bout de la chaîne d’intervention. »

Selon l’ADPQ, les policiers du Québec font environ 20 000 interventions liées à la violence conjugale chaque année.

Sauver des vies

Sur le terrain, les agentes Martine Miller et Joëlle Laparé se considèrent comme un « point d’ancrage » pour les victimes. Elles font des suivis réguliers, ce qui leur permet notamment d’intervenir plus rapidement si les agresseurs brisent leurs conditions de remise en liberté. Elles peuvent également voir l’évolution de la situation. Ainsi, elles croient que leurs interventions ont possiblement « sauvé trois vies » au cours de la dernière année. En effet, dans trois cas, les suivis ont permis de voir vue « aggravation fulgurante » de la situation, au point où les dossiers ont été classés dans la catégorie de risque d’homicide élevé, ce qui permet d’enclencher des mesures spécifiques. « La priorité, c’est la sécurité de la victime avant tout », affirme l’agente Miller.

Marc Brisson, du Service de police de Terrebonne, abonde dans le même sens et invite les victimes à suivre l’exemple de Cassandra. « Ça peut paraître un pas important pour toi, mais c’est un pas important pour l’ensemble des victimes de violence conjugale du Québec, a-t-il soutenu en s’adressant directement à la victime. En venant raconter ton histoire, c’est beaucoup plus que de raconter une histoire. C’est donner la permission et le courage aux autres victimes de dénoncer. Et c’est de leur dire qu’elles ne sont pas seules, qu’elles méritent mieux et qu’il y a moyen de s’en sortir. »

Au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, on se réjouie de voir ces changements. « On a longtemps revendiqué qu’il y ait des équipes dédiées à la violence conjugale dans les services de police, affirme Louise Riendeau, qui assistait à la présentation de l’Association des directeurs de police du Québec mercredi. Depuis un an, ça se met en place et pour nous, c’est important, parce que les policiers sont souvent les premiers intervenants et la suite du cheminement d’une femme va souvent se faire de l’accueil qu’elle reçoit. »

Besoin d’aide ? Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010. Si vous êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) près de chez vous. Cliquez ici pour en voir la liste ou appelez la ligne Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007.