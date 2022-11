Pascal Lépine: le bénévolat dans la peau

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Sa feuille de route est impressionnante et sa générosité semble infinie. De la Fondation du cancer du sein du Québec à l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes, en passant par l’Opération Enfant Soleil, Pascal Lépine et son équipe portent des causes aussi importantes que diversifiées.

Un intérêt profond et sincère envers les personnes vulnérables et les droits de la personne anime Pascal Lépine, qui a fondé l’entreprise Atypic alors qu’il n’avait que 22 ans, il y a maintenant une vingtaine d’années. Avec son équipe, il a développé au fil du temps une expertise pointue en matière de collecte de fonds pour des organismes, notamment par l’entremise de campagnes sociétales, comme leur récente « Les fruits et légumes qu’on aime », qui s’est méritée trois prix au gala DUX. Cette campagne vise à souligner les initiatives qui inspirent les Québécois à mieux s’alimenter. Au Québec, 53 % de la population ne consomment pas assez de fruits et légumes au quotidien. Grâce à des données probantes et à une bonne dose d’empathie, la campagne s’adresse aux populations plus touchées, celles dans des situations précaires, sans culpabilisation.

Donner un sens

Pascal Lépine a grandi dans le monde du bénévolat auprès de parents très impliqués dans leur communauté de Saint-Paul, son village situé près de Joliette. Responsable de la bibliothèque pendant 25 ans, sa mère ramène de nombreux livres à la maison. « Ça m’a permis de découvrir des histoires, des pays et des façons différentes de voir la vie à travers la littérature, la poésie, la philosophie », raconte-t-il. Cela le mène vers des études de littérature au cégep, puis à l’université, alors qu’il caresse le rêve de devenir poète pour « contribuer à la beauté du monde ».

Mais l’envie de mettre sur pied sa propre entreprise le pousse à mettre de côté la littérature pour un moment. Il fonde alors Atypic. « Je n’y connaissais rien et je n’avais pas d’argent », affirme-t-il avec humour. Il se tourne vers la Fondation Montreal Inc., devenue Startup Montréal, et l’ancienne ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et obtient une bourse. « J’ai signé un contrat qui m’engageait à redonner à la société en temps ou en argent, dit-il. J’ai pris ça vraiment au sérieux et j’ai commencé à faire du bénévolat sur des conseils d’administration. »

Étant membre de la communauté LGBTQ+, il s’est investi dans les lignes d’écoute. « Il y a quelques années, ce n’était pas possible de parler avec quelqu’un la nuit si l’on était un enfant en détresse, peu importe l’urgence de la situation, témoigne-t-il, en faisant référence à sa propre expérience. Je voulais aider les membres de ma communauté à avoir une chance égale, car c’est inacceptable de devoir se cacher, de ne pas avoir accès à une vie normale. » À l’âge de 30 ans à peine, il a présidé sa toute première campagne avec l’organisme PROMIS, qui vient en aide aux immigrants et aux réfugiés.

Au fil du temps, son agence s’est spécialisée en collecte de fonds pour les organismes de charité et à but non lucratif, une décision que Pascal Lépine reprendrait sans hésiter. « Je suis fier de faire quelque chose qui me rend si heureux et qui donne un sens à ma vie, témoigne-t-il. Offrir un peu de son temps crée un sentiment très fort d’accomplissement et d’appartenance à une communauté. »

Atypic dit chercher à libérer la parole pour bannir les tabous, par exemple sur des sujets comme le cancer du côlon. Une campagne avec la Société canadienne du Cancer a d’ailleurs permis d’augmenter le nombre de demandes de dépistages en normalisant les discussions. « Même si la santé est le plus grand poste budgétaire au Québec, ce n’est pas suffisant. Les besoins du système de santé sont très grands », indique Pascal Lépine.

L’entreprise s’engage également dans des causes internationales. Elle a notamment été approchée pour lutter contre la cyberintimidation et la cyberviolence envers les femmes, en appui au Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) de la Tunisie.

Écoute et bienveillance

Pascal Lépine a vu le monde de la philanthropie évoluer. « Parce que les vieilles recettes ne fonctionnent plus, parce que les donateurs rajeunissent, parce que le statu quo n’est plus possible, parce que chaque cause est unique », peut-on lire sur le site d’Atypic. Comme son nom l’indique, l’entreprise s’est donc employée à faire les choses différemment pour s’adapter aux transformations.

Il n’existe pas de recette magique pour mobiliser les plus jeunes, qui ont un rapport différent au don, dit-il. Car les moins de 25 ans, par exemple, n’ont évidemment pas le même pouvoir d’achat que les générations plus âgées. « Il faut rester à l’écoute et offrir des solutions personnalisées, parler un langage adapté et aller toucher leur corde sensible », dit M. Lépine.

Le philanthrope siège aussi au conseil d’administration d’Imagine Canada et à de nombreux autres dans le domaine culturel, notamment l’Opéra de Montréal et la Fondation Pointe-à-Callière. Il n’est pas rare non plus de le voir jouer au bridge avec des personnes du troisième âge, ou bien à l’opéra, deux mondes qu’il affectionne et considère comme des familles.

