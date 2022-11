Les négociations reprennent entre le gouvernement de l’Ontario et le syndicat représentant 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation, qui sont rentrés au travail mardi matin après leur débrayage vendredi – et le premier ministre affirme que son gouvernement présente à la table une offre « améliorée ».

Doug Ford a promis lundi d’abroger la loi spéciale qui imposait des conventions aux 55 000 travailleurs de l’éducation membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) — et leur interdisait de faire la grève. À la suite de cette promesse, le syndicat a accepté de mettre fin à sa grève générale illimitée et de reprendre les négociations.

M. Ford a indiqué mardi matin qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails de la nouvelle offre, mais son gouvernement aurait notamment bonifié les conditions pour les travailleurs à plus faible revenu.

Le premier ministre prévient toutefois que toute entente avec ces 55 000 travailleurs de l’éducation aura un impact sur les quatre principales conventions collectives d’enseignants qui sont actuellement renégociées en Ontario. M. Ford souligne donc que les augmentations consenties au SCFP pourraient coûter ensuite des « dizaines de milliards de dollars » pour hausser les salaires des enseignants.

M. Ford soutient que son gouvernement avait d’abord offert aux syndiqués du SCFP un montant plus élevé que ce qui figurait dans son projet initial de convention, et il a été « renversé » de voir le SCFP refuser cette offre.

Le gouvernement avait initialement proposé à la table des augmentations de 2 % par année pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres. La convention de quatre ans imposée par la loi spéciale, qui sera bientôt abrogée, accordait des augmentations annuelles de 2,5 % aux travailleurs gagnant moins de 43 000 $ et de 1,5 % pour tous les autres.

Le SCFP demandait initialement des augmentations salariales annuelles de 11,7 % ; il soutient avoir déposé une contre-offre qui réduisait de moitié cette demande initiale.