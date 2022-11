La livraison par vélos-cargos gagne du terrain à Montréal

Le projet-pilote de livraison urbaine Colibri fait des petits. Montréal a inauguré mardi un second centre de distribution sur la rue D’Iberville, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin d’offrir ce service de livraison utilisant des vélo-cargos et de petits véhicules électriques sur un plus vaste territoire. La Ville envisage d’étendre le service à l’ensemble de l’île de Montréal d’ici quelques années.

« Remplacer des camions par des vélos, même si on parle de vélo-cargos, ça semblait un peu fou au départ. Il y a beaucoup de gens qui rigolaient dans leur barbe, mais à la Ville, on y a cru », a relaté mardi la conseillère Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif.

Piloté par la Coop Carbone, le projet Colibri Iberville, situé au 4670, rue D’Iberville, permettra d’étendre le service de livraison quatre saisons à plusieurs quartiers centraux, dont le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et une partie des arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Parmi les partenaires figurent FedEx, Courant Plus et Machool. Les commerçants locaux pourront aussi recourir à Colibri pour leurs livraisons.

Selon Sophie Mauzerolle, le modèle Colibri, implanté à l’ancienne gare d’autocars de la rue Berri en 2019, a fait ses preuves et s’est avéré rentable d’autant que le dernier kilomètre est très coûteux pour les entreprises. Plus de 260 000 livraisons par année ont été effectuées dans le cadre du premier projet-pilote. « Avec ce deuxième projet, on estime qu’on va pouvoir se rendre à 500 000 livraisons 100 % décarbonées sur le dernier kilomètre par année. Ça va nous permettre une réduction de 150 tonnes de CO 2 et une diminution de 30 000 heures de camions sur nos routes. »

D’ici quelques années, le service Colibri est appelé à faire tache d’huile, soutient Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif. « On a passé l’étape du projet-pilote. Maintenant, on amorce le déploiement », a-t-il dit. « On veut couvrir l’ensemble de l’île dans les années qui viennent, pas dans les dix années qui viennent. »

Directeur de mobilité durable de la Coop Carbone, Yves Sagnières a précisé que l’objectif était d’ouvrir un site Colibri par année.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour l’implantation de centres de distribution Colibri en milieu urbain, comme une réglementation adaptée pour ce type de service en ville, des équipements pour nettoyer les vélos dans les bâtiments choisis et des infrastructures pour permettre le transbordement de colis, a indiqué Luc Rabouin.