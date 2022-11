Données sur le cancer

Le rapport annuel sur la prévalence du cancer au Canada sera déposé aujourd'hui et détaillera l’évolution des différentes formes de cette maladie. Le document est préparé conjointement par la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. On y rassemble les données des différentes provinces et des différents territoires.

Un rapport préliminaire publié en mai laissait voir que pour 2022, les taux globaux de cancer seraient en baisse au Canada, même si le nombre absolu de cas devrait être en croissance. L’étude estimait à 233 900 le nombre de nouveaux cas de cancer et à 85 100 le nombre de décès.