Des itinérants de St-Jérôme refusent d’aller dans des ressources qui leur imposent une démarche de réinsertion

Depuis la fermeture de la halte répit du Book humanitaire et le démantèlement d’un campement improvisé, plusieurs itinérants vivent cachés dans les bois, les parcs et les espaces publics de Saint-Jérôme, en marge d’une société qui ne cesse de les refouler parce qu’ils refusent de se prendre en main.

« Avec le nouveau règlement [qui interdit l’installation de tentes dans les lieux publics], ils sont tous cachés. C’est un véritable “cherche et trouve” à Saint-Jérôme », lance Chantal Dumont, du Book humanitaire.

Depuis deux semaines, Chantal arpente les rues et les boisés à la recherche de ses protégés. Elle leur apporte de la nourriture et des couvertures, et les met en contact les uns avec les autres, pour s’assurer qu’ils restent en vie. Dans son téléphone, elle a des photos de chacun d’eux. Juste au cas. Car plus ils sont isolés, plus ils sont vulnérables.

Dans l’ancien refuge du Book, elle accueillait « les exclus », ceux qui, pour diverses raisons, ne cadrent pas dans les autres ressources d’hébergement. Et cela a dérangé. Elle a été contrainte de déménager cinq fois ces dernières années. « C’est sûr qu’on n’arrive pas avec 50 petits minous à flatter, reconnaît-elle. Les gens ont peur, ils trouvent ça confrontant. »

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Au printemps dernier, l’organisme a perdu la majorité de son financement du CISSS. Puis, cet automne, la Ville les a évincés. « Depuis janvier, on a eu 1300 plaintes de citoyens, ça ne pouvait pas continuer », explique le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier. « C’était très difficile pour l’entourage. Et moi, comme maire, je ne m’occupe pas d’itinérance, parce que c’est un problème du gouvernement provincial, par contre, la sécurité des gens était extrêmement importante. »

Le village des Schtroumpfs

Dans les heures qui ont suivi la fermeture du refuge, le 1er octobre, des tentes bleues sont apparues juste derrière le refuge La Hutte, à l’église Sainte-Paule. Ils ont appelé ce campement le « village des Schtroumpfs ». Au début, tout allait bien. Mais cela a rapidement dégénéré, racontent ceux qui y ont séjourné. La violence et la drogue étaient devenues omniprésentes, au point que certains sont partis dans le bois monter de nouveaux campements.

Le maire de Saint-Jérôme a fait adopter un règlement interdisant les campements dans les parcs, invoquant des questions de sécurité. Le 25 octobre, trois campements ont ainsi été démantelés par le service des incendies de la Ville, sous surveillance policière. Des intervenants du CISSS étaient là pour offrir de l’aide à ceux qui le souhaitaient.

La majorité ont été relocalisés à La Hutte, qui a ouvert une vingtaine de lits de débordement pour l’occasion. Mais comme Le Devoir a pu le constater, plusieurs se sont néanmoins retrouvés à la rue, sans ressources.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le problème, c’est que depuis la fermeture du Book humanitaire, il n’existe plus aucun refuge qui accueille tout le monde, sans restriction, pour leur offrir un toit et un repas chaud.

Mais le maire est catégorique : il ne veut plus de ce type de ressource, qui ne fait que « nourrir l’itinérance », selon lui. « On a décidé de s’occuper d’itinérance de manière différente à Saint-Jérôme, explique-t-il fièrement. On s’est tournés vers La Hutte, un exemple favorisé par le ministère. C’est un modèle où on ne fait pas juste leur donner du poisson, on leur donne une canne à pêche. »

Réinsertion : pas pour tout le monde

Or, parmi la population itinérante, tous ne sont pas prêts à entamer une démarche de réinsertion, plaide Chantal Dumont. « Ils ont décroché de la société pour une raison et, là, on pousse pour les y faire entrer de force à nouveau. Il faut y aller à leur rythme. Si on attend qu’ils soient prêts pour leur donner une chance, on risque d’en retrouver une grosse gang de morts derrière des conteneurs. »

Étienne, 36 ans, n’est pas prêt à se « reprendre en main » et n’a pas envie d’arrêter de consommer. « J’ai déjà essayé bien des méthodes, des stratégies, dit-il, en mimant des guillemets avec ses doigts. Je suis rendu à ma troisième vie, mais je ne suis pas un chat. »

Jusqu’à tout récemment, Étienne passait ses nuits sur les divans du Book humanitaire. Quand il déplaçait trop d’air, Chantal l’envoyait faire un tour. Aujourd’hui, il n’a nulle part où dormir. « Il ne veut pas d’une maison, ce qu’il veut, c’est un endroit où se reposer, un drop in, explique Chantal. Est-on obligés de lui imposer une réinsertion ? »

Étienne et Chantal rejoignent Mélanie, qui traîne sa vie dans un panier d’épicerie depuis cinq ans. « Je dors dans la rue, n’importe où, où la police ne nous écoeure pas », raconte-t-elle.

Mélanie a « mangé des volées » plus souvent qu’à son tour dans la rue. Mais elle refuse catégoriquement d’aller dans des ressources d’hébergement comme La Hutte. « C’est pire qu’une prison là-dedans ! » lance-t-elle, énervée de toujours se faire poser cette question.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Une femme passe, les yeux au sol. Chantal se lance à sa poursuite. « Hé, Ruth ! Ça fait une semaine qu’on te cherche partout. Es-tu correcte ? » Ruth râle un peu contre le bureau de l’assurance-emploi qui lui demande des papiers qu’elle a perdus depuis longtemps avant de poursuivre sa route. Soulagée de la savoir en vie, Chantal appelle un policier pour lui donner l’information.

Un peu plus loin, un homme s’est construit un campement de fortune, caché dans un arbre. Il ne sait pas combien de temps il pourra y dormir avant que la police ne le trouve et lui demande de déménager. Au bord de la rivière, Jacques vient justement d’être informé qu’il doit démonter sa tente. « Il est en maudit parce qu’on lui a dit qu’il fallait qu’il parte d’ici demain midi, et il ne sait pas où aller », résume Chantal, qui lui apporte un sandwich en guise de réconfort.

Responsabilité

Malgré les critiques de certains, le directeur général de La Hutte, François Savoie, croit à son modèle de réinsertion, qui vise à « briser le cercle de l’itinérance ».

Mais il est conscient que cela ne convient pas à tout le monde. « On offre une possibilité, mais il y a d’autres maisons d’hébergement dans les Laurentides. Il y a une panoplie de services qui sont offerts. Malgré tout, il y a des gens qui vont dire : “Je ne veux pas ça”. Ultimement, c’est leur droit, mais c’est aussi leur responsabilité. »

Il précise d’ailleurs que le matériel de consommation est interdit à La Hutte, mais qu’on y accueille les gens même lorsqu’ils sont intoxiqués, à la condition qu’ils ne posent pas de risque pour leur propre santé et qu’ils soient respectueux. Il y a aussi des lits d’appoint pour ceux qui souhaitent juste dormir, et on prévoit l’ajout d’une halte chaleur.

En attendant, la situation se détériore rapidement pour ceux qui sont dans la rue, déplore Chantal. Déjà, des bâtiments abandonnés ont été la proie des flammes ces derniers jours, possiblement le fait d’itinérants qui souhaitaient se réchauffer. « On attend quoi pour intervenir, que quelqu’un meure  ? »