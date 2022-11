Québec perd une première manche dans son litige avec la juge en chef de la Cour du Québec

Québec perd une première manche devant les tribunaux : un juge a refusé de suspendre temporairement la décision de la juge en chef de la Cour du Québec qui veut que ses magistrats passent moins de jours par semaine à entendre des causes criminelles.

La juge en chef Lucie Rondeau avait avisé le gouvernement en décembre dernier de sa décision et l’a maintenant mise en oeuvre. Depuis septembre, les juges siègent un jour sur deux, plutôt que deux jours sur trois, le reste du temps servant à l’étude des dossiers et à la rédaction des jugements. Ce changement est nécessaire car les tâches des juges sont devenues considérablement plus complexes avec le temps, a-t-elle expliqué, insistant sur le besoin de rendre « une justice de qualité. »

Le ministre de la justice, Simon Jolin-Barrette, lui a demandé de revenir sur sa décision, qu’il déplore et critique.

Il est d’avis que cela aura pour effet d’augmenter les délais avant que les causes criminelles ne soient entendues, faisant attendre encore plus les victimes et risquant à mener à des arrêts de procédures dont bénéficieront les contrevenants. Il a fait valoir que le changement équivaut à une perte de 4617 jours d’audiences.

La juge en chef Rondeau était consciente que ce changement risquait d’accroître la hauteur de la pile des dossiers en attente. Pour pallier cette difficulté, elle a demandé à Québec de nommer 41 nouveaux juges. Le gouvernement a rétorqué que le processus de nomination, qui inclut dans ce cas une modification législative, ne pouvait se faire si rapidement et certainement pas avant septembre.

Bref, quand la juge en chef a refusé de broncher, le gouvernement s’est adressé au tribunal, lui demander de suspendre immédiatement cette décision portant sur les horaires de travail des juges. Il a aussi déposé une demande pour la faire annuler pour de bon.

Après avoir entendu leurs arguments, le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure a rejeté la demande de Québec.

Dans sa décision datée du 3 novembre, il a rappelé que la demande de sursis est une mesure « exceptionnelle. », qui vise à éviter qu’un préjudice irréparable se produise durant le processus judiciaire, en attendant qu’un jugement final ne règle la question.

L’un des préjudices soulevé par Québec est l’augmentation des délais en cour criminelle et le report de causes. Le juge Nollet retient de la preuve que la Cour du Québec était déjà minée par de longs délais avant la décision de la juge, et que si les rôles doivent être défaits et refaits, il y aura dans ce cas-là aussi des reports de causes criminelles.

Quand un préjudice est réellement sérieux, il faut faire preuve de diligence, insiste le magistrat, qui note que Québec a laissé beaucoup de temps s’écouler avant de déposer sa demande de suspension de la décision de la juge.

Soulignant la « faiblesse » des arguments du gouvernement québécois, il a rappelé que lorsque le gouvernement adopte une loi, celle-ci est présumée être dans l’intérêt du public. C’est le cas aussi des décisions prises par une juge en chef — une « haute fonctionnaire judiciaire » dans un rôle « similaire à celui d’un ministre », écrit le juge Nollet. Il revenait donc au gouvernement de démontrer que cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt public.

Et puis, Québec demande un sursis mais n’a pas exigé un retour à la situation qui prévalait auparavant. À quoi un sursis servira-t-il si l’on ne sait pas quelle sera la voie qui sera choisie par la juge ?, demande-t-il avant de trancher : « le sursis ne règle rien. »

Il rejette donc la demande. Mais ce n’est pas la fin pour le gouvernement : la Cour doit maintenant entendre la cause sur le fonds lors d’un procès. Le juge Nollet s’est dit disposé à entendre la demande rapidement.