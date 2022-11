Sommet des dirigeants à la COP27

Plus de 120 chefs d’État et de gouvernement sont attendus lundi et mardi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Au deuxième jour de la conférence mondiale de l’ONU sur le climat, le sommet entre les dirigeants est censé donner une impulsion aux deux semaines de négociations qui suivront.

Le président chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden, qui passera rapidement à la COP27 le 11 novembre, et le premier ministre Justin Trudeau ne prendront pas part aux discussions.

L’enjeu des dédommagements par les pays du Nord aux pays du Sud, une question qui s’éternise dans les discussions climatiques, a officiellement été ajouté à l’ordre du jour.