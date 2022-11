Quoi retenir de la fin de semaine ?

Sprint final avant les élections américaines de mi-mandat

À trois jours des législatives de mi-mandat, Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama faisaient campagne en Pennsylvanie samedi. Tous les projecteurs sont braqués sur cet État, où le républicain Mehmet Oz, soutenu par Donald Trump, affronte le démocrate John Fetterman pour le siège le plus disputé du Sénat. De ce poste de sénateur dépend très possiblement l’équilibre des forces de cette Chambre haute, au pouvoir immense.

À Philadelphie, Joe Biden, 80 ans dans deux semaines, et le toujours charismatique et bon orateur Barack Obama ont exhorté lors de rassemblements de campagne leurs électeurs à défendre la « démocratie ». Face à eux, Donald Trump, 76 ans, a réclamé « une vague géante » républicaine afin de « sauver le rêve américain ». Il a accusé les démocrates au pouvoir d’être des « communistes » et a promis de mettre un terme à la « destruction du pays ».

Dimanche, la présidente du parti républicain, Ronna McDaniel, a assuré que les candidats républicains aux élections américaines de mi-mandat accepteront les résultats du scrutin, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent. Alors qu’une vague de contestations par des républicains menés par l’ancien président Donald Trump menace de perturber les résultats du vote mardi, Ronna McDaniel s’est également dite confiante dans « le bon élan » des conservateurs pour faire basculer le Congrès à droite.