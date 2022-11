Quoi surveiller cette fin de semaine?

Record de chaleur « absolu » à Montréal

Une masse d’air chaud du sud des États-Unis offre en ce moment au Québec une météo presque estivale. Si bien que le thermomètre devrait indiquer 23 °C samedi dans la métropole. Notons que la moyenne de saison à pareille date tourne autour de 7 °C à 8 °C.

Si cette prévision se réalise, il s’agira d’un «maximum absolu» enregistré durant un mois de novembre au Québec, selon Environnement Canada, qui viendrait éclipser un précédent maximum datant… de 2020. Ces températures sont à l’image d’un automne plus chaud et plus sec qu’à l’habitude dans la province.