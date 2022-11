À vos montres, horloges, micro-ondes, réveille-matin et autres coucous : le retour à l’heure normale de l’Est a lieu en fin de semaine. À 2 h dimanche matin, on recule d’une heure. Pour l’occasion, Francis Vachon a tourné son objectif sur André Viger, horloger de l’Assemblée nationale depuis plus de 40 ans.

1 André Viger inspecte le cadran de l’horloge du Salon bleu. Francis Vachon Le Devoir

2 L’horloger André Viger est chargé de l’entretien des horloges de l’Assemblée nationale depuis 1981. Francis Vachon Le Devoir

3 André Viger remonte le mécanisme d’une horloge murale de la Eco Magneto Clock Company de Boston. Son boîtier en acajou contient deux mouvements fabriqués par Seth Thomas, en 1910. Le premier donne l’heure et le second, maintenant inactif, servait à sonner l’appel des députés. Francis Vachon Le Devoir

4 Tous les mardis, André Viger remonte le mécanisme de l’horloge de la tour du Parlement de Québec. Francis Vachon Le Devoir

5 André Viger se plaît à rappeler que l’horloge de la tour du Parlement a été installée en 1881, soit tout juste 100 ans avant son arrivée comme horloger de l’Assemblée nationale. Francis Vachon Le Devoir

6 Sur cette horloge de marque Seth Thomas, dont le mouvement date de 1876, un cadran donne l’heure, les minutes et les secondes, alors qu’un deuxième cadran indique le jour et le mois. Son autonomie est de huit jours. Francis Vachon Le Devoir

7 Une horloge de modèle King Edward construite vers 1910 par Arthur Pequegnat. Francis Vachon Le Devoir

8 Escabeau à la main, André Viger marche dans les corridors de l’Assemblée nationale. Francis Vachon Le Devoir