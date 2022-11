Feu vert au projet de Ray-Mont Logistiques

Québec a donné vendredi son autorisation au projet de transbordement de conteneurs de Ray-Mont Logistiques dans l’est de Montréal. Des centaines de camions et de conteneurs pourront transiter chaque jour sur le site situé aux limites d’un quartier résidentiel. Certaines restrictions ont été imposées à l’entreprise, mais le projet se bute à une vive opposition.

L’autorisation accordée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs vise l’exploitation d’une plateforme logistique intermodale comprenant la manipulation et l’entreposage de conteneurs pleins et vides. L’autorisation précise que les activités seront réalisées sur la portion asphaltée du site d’une superficie de 18 000 m2 situé au 5227, rue Notre-Dame Est.

Dans un communiqué publié vendredi à 17 h 25, le ministère indique que le projet est susceptible d’entraîner des nuisances sonores aux secteurs résidentiels situés à environ 100 mètres du site.

Québec impose donc plusieurs restrictions. Ainsi, le nombre maximal de conteneurs autorisés à transiter sur le site a été limité à 1500 par jour et pour l’entreposage, une limite de 5000 conteneurs a été décrétée. Par ailleurs, les activités sur le site seront autorisées sept jours par semaine, mais uniquement de 7 h à 19 h.

Des mesures du bruit sont également prévues dès l’exploitation de la plateforme de transbordement, au rythme d’une fois aux trois mois pendant au moins un an. Des relevés ponctuels pourraient aussi être faits si nécessaire et à la demande du ministère.

Inquiétude et déception

« On est désagréablement surpris de voir cette décision, surtout un vendredi après-midi, d’autant qu’il y a beaucoup d’inquiétude dans la population du secteur et qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale encore », a commenté Patricia Clermont, coordonnatrice de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME). « On est évidemment inquiets des impacts du projet sur la santé. » L’AQME souhaite d’ailleurs que la Santé publique fasse une évaluation de ces impacts et qu’une consultation ciblée sur le bruit soit menée.

« C’est une décision hâtive vu qu’on n’a pas eu l’évaluation environnementale. Et on n’a pas un portrait complet des impacts qu’aura le projet dans les phases suivantes et on n’a toujours pas de plan directeur du secteur de l’Assomption-Sud », déplore Emmanuel Rondia, directeur général de Conseil régional de l’environnement (CRE) de Montréal.

De son côté, le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, s’est dit « extrêmement déçu » de la décision gouvernementale. « Les conditions imposées ne remplacent pas la rigueur et la profondeur d’une évaluation par le BAPE », a-t-il souligné. « Cette annonce est d’autant plus préoccupante pour les citoyens que je représente, qui s’attendent à davantage de transparence et de collaboration de la part du gouvernement. Leur confiance en est certainement fragilisée. »

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a lui aussi dénoncé la décision du gouvernement. Le projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale et les phases 2 et 3 du projet risquent d’entraîner encore plus de vibrations, de bruit, de poussière et de circulation de camions dans l’est de Montréal, avance le chef péquiste qui réclame une analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur l’ensemble du projet. « Encore une fois, l’est de Montréal écope . »

Rappelons que Ray-Mont Logistiques prévoyait ouvrir sur son site une entreprise de transbordement de conteneurs qui serait en activité tous les jours, 24 heures sur 24. Malgré les demandes répétées des résidents d’Hochelaga-Maisonneuve, le gouvernement Legault a refusé à plusieurs reprises de soumettre le projet à une évaluation environnementale de l’ensemble des impacts de ce projet industriel. Un tel examen aurait pu être mené par le BAPE, si le ministre de l’Environnement Benoit Charette l’avait exigé.

Auparavant, la Cour d’appel du Québec a par ailleurs obligé la Ville de Montréal à fournir les autorisations municipales que le promoteur réclamait. Ce dernier a néanmoins entamé une poursuite de 373 millions de dollars contre la Ville en raison des longs délais pour lui accorder une autorisation.

Lors d’une inspection effectuée le 21 mars 2022 à la suite d’une plainte, le ministère avait constaté que le promoteur, qui avait aménagé une surface asphaltée sur une portion du site, avait commencé les activités de camionnage, de manutention et d’entreposage de conteneurs. Ce constat a mené à l’émission d’un avis de non-conformité le 4 avril 2022.