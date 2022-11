Hockey Canada est « à la croisée des chemins » et doit réformer son modèle de gestion, afin de faire preuve de plus de transparence, peut-on lire dans le rapport final d’une enquête portant sur sa direction et menée par un tiers indépendant.

Le document de 221 pages a été rendu public vendredi à la suite d’une enquête menée par l’ex-juge de la Cour suprême Thomas Cromwell, et après un rapport préliminaire diffusé le mois dernier. Il intervient après des mois tumultueux pour l’organisation sportive, engluée dans des scandales d’agressions sexuelles depuis plusieurs mois.

Hockey Canada est sous pression depuis mai, lorsqu’il a été révélé que la fédération avait discrètement réglé à l’amiable une poursuite intentée par une jeune femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs, dont certains membres d’Équipe Canada junior, à la suite d’un gala présenté à London, en Ontario, en 2018.

S’en sont suivies d’autres découvertes, dont celle d’un fonds d’indemnisation secret — financé en partie avec les frais d’inscription des joueurs — servant à payer les actes non assurés, comme les agressions sexuelles et les allégations de harcèlement. Rapidement, le gouvernement fédéral et de nombreux partenaires commerciaux ont commencé à suspendre leurs ententes de financement avec l’organisation.

« Je n’ai pas évalué si le règlement de réclamations individuelles par Hockey Canada était approprié ou non, ni formulé de suggestions précises sur la façon de changer ce qui a été décrit comme une culture toxique au sein de ce sport. Cela ne signifie pas pour autant que ma révision ignore ces questions », écrit Cromwell dans son introduction.

Les principales recommandations concernent le recrutement des membres du conseil d’administration de Hockey Canada qui « doit être fondamentalement repensé », plusieurs membres ayant « exprimé leur perte de confiance dans le leadership de Hockey Canada », peut-on lire dans le rapport.

« La confiance met du temps à se bâtir, mais elle peut rapidement s’envoler, a également écrit Cromwell. La récente expérience de Hockey Canada en est la preuve. »

Avec La Presse canadienne