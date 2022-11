Première journée d’une grève illégale des travailleurs de l’éducation en Ontario

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario se sont rendus sur les lignes de piquetage vendredi matin lors de la première journée d’une grève illégale, alors que le ministre de l’Éducation a déjà entamé des démarches devant la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Les travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) débrayaient devant les bureaux des politiciens, dont des centaines devant le bureau de circonscription du ministre de l’Éducation à Vaughan.

Une grande manifestation est également prévue à l’Assemblée législative, où des centaines de personnes étaient déjà rassemblées sur la pelouse.

C’est là que jeudi, le gouvernement progressiste-conservateur a fait adopter une loi imposant des contrats de travail à 55 000 travailleurs de l’éducation et qui leur interdit de faire la grève. La loi utilise également la clause dérogatoire pour se protéger contre les contestations constitutionnelles.

Le SCFP affirme que la loi est une attaque contre les droits de négociation de tous les travailleurs et organise quand même une grève, avertissant qu’elle durera probablement plus d’une journée.

Aaron Guppy, concierge au Conseil scolaire de district de la région de York, faisait du piquetage devant le bureau du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, vendredi matin.

« S’ils nous enlèvent nos droits en tant que syndicat, tous les autres syndicats seront les prochains. Ils ne vont pas s’arrêter juste à nous », a-t-il soutenu.

« Nous sommes ici pour montrer essentiellement que nous n’allons pas reculer, nous n’allons pas accepter cette terrible affaire. Les gens nous soutiennent. »

Des amendes salées à venir ?

Le ministre Lecce a annoncé que le gouvernement avait déposé une demande auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario après l’adoption de la loi jeudi soir et que la procédure se poursuivait vendredi.

La loi prévoit des amendes pouvant aller chaque jour jusqu’à 4000 $ par employé en cas de violation d’une interdiction de grève, tandis que des amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 $ sont prévues pour le syndicat.

Le SCFP prévoit lutter contre les amendes, mais en fin de compte, le syndicat a dit que s’il doit payer, il paiera. Les dirigeants du SCFP ont précédemment laissé entendre que le syndicat recherchait une aide financière extérieure auprès d’autres groupes syndicaux.

De nombreux conseils scolaires de la province, dont le Conseil scolaire du district de Toronto, ont déclaré que les écoles seraient fermées pendant une grève, tandis que d’autres prévoient passer à l’apprentissage à distance. Plusieurs n’ont pas encore défini de plans pour la semaine prochaine, si la grève devait durer longtemps.

Le ministère de l’Éducation a exhorté les conseils scolaires à « mettre en oeuvre des plans d’urgence, où tous les efforts sont faits pour maintenir les écoles ouvertes au plus grand nombre d’enfants possible ». Autrement, ils devraient « soutenir les élèves dans une transition rapide vers l’apprentissage à distance ».

Le gouvernement a initialement proposé des augmentations de 2 % par an pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 dollars et de 1,25 % pour tous les autres, mais M. Lecce a précisé que le nouvel accord imposé de quatre ans accorderait 2,5 % d’augmentations annuelles aux travailleurs gagnant moins de 43 000 dollars et 1,5 % d’augmentation pour tous les autres.

Mais selon le SCFP, ce portrait n’est pas tout à fait exact, car les augmentations dépendent des salaires horaires et des échelles salariales, de sorte que la majorité des travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ par an n’obtiendraient pas 2,5 %.

Le SCFP dit que ses travailleurs, qui gagnent en moyenne 39 000 $ par année, sont généralement les moins bien payés dans les écoles. Des augmentations de salaire annuelles de 11,7 % avaient été demandées.