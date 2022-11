Un record de chaleur «absolu» pour novembre est prévu ce samedi

Montréal se dirige vers un record de chaleur « absolu » pour le mois de novembre. Le thermomètre devrait indiquer 23 °C ce samedi dans la métropole, éclipsant un précédent maximum datant…. de 2020.

Une masse d’air chaud du sud des États-Unis offre en ce moment au Québec une météo presque estivale. « L’apogée » de cette chaleur inhabituelle devrait être atteint samedi, selon Environnement Canada, avec un maximum prévu de 23 °C.

Si cette prévision se réalise, il s’agira d’un « maximum absolu » enregistré durant un mois de novembre au Québec.

Le précédent record de chaleur remonte à 2020. Un sommet de 22,4 °C avait été enregistré le 10 novembre. Le pénultième record date du mois de novembre 1948 avec un pic à 21,7 °C.

« La tendance [de prévision] se maintient depuis plusieurs jours », ce qu’il laisse présager un pronostic juste pour cette fin de semaine, confirme la météorologue d’Environnement Canada Mariane Peltier-Champigny.

La moyenne de saison pour un 5 novembre tourne autour de 7 à 8 °C.

La météo sera aussi clémente à Québec, avec un mercure oscillant entre 15 et 20 °C, selon la proportion de nuages et d’ensoleillement. Le record de 21,7 °C ne risque donc pas d’être atteint dans la capitale.

Ce début de novembre est à l’image d’un automne plus chaud et plus sec qu’à l’habitude au Québec.

Au courant du mois d’octobre, l’ensemble du territoire a profité de températures supérieures à la normale variant entre 1 et 3 °C. Les plus grosses anomalies météorologiques ont été enregistrées dans les villes nordiques de Sept-Îles, Fermont et Schefferville.

Montréal a enregistré des températures de 1,9 °C plus élevées que la normale, et n’a reçu que 44 % des précipitations habituelles.

Québec a enregistré une température plus élevée de 1,2 °C que la normale, et seulement 69 % de la pluie usuelle.

L’Europe aussi

Après un été étouffant, l’Europe continue de vivre sous un climat anormalement chaud.

En France, la température moyenne sur l’ensemble du mois d’octobre a atteint 17,2 °C, a indiqué Météo France, soit 3,5 °C de plus que la normale.

En Allemagne, octobre s’est achevé sur une température moyenne de 12,5 °C. Comme en France, il s’agit d’une moyenne de 3,5 °C au-dessus de la normale. La Belgique a enregistré une moyenne en octobre de 14,4 °C, soit 3,1 de plus que les valeurs de saison.

Les tendances sont similaires au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et même au Royaume-Uni. Les données officielles n’ont pas encore été publiées par les agences italiennes et espagnoles, mais des experts estiment déjà que les températures ont été entre 2 et 3 °C supérieurs à la normale.

Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, a d’ailleurs révélé l’ONU mercredi.

Les températures en Europe ont subi une élévation considérable au cours de la période 1991-2021, avec un réchauffement d’environ 0,5 °C par décennie, a souligné un rapport élaboré par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies et le service européen sur le changement climatique Copernicus.

L’élévation des températures laisse présager chaleurs, feux de forêt, sécheresses, inondations… L’Europe « offre l’image vivante d’une planète qui se réchauffe et elle nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l’abri des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes », a fait remarquer le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas, dans l’avant-propos de ce rapport.

Avec l’Agence France-Presse