Tamara Lich se méfiait des profiteurs au sein du Convoi

La femme qui a lancé la campagne de financement du Convoi de la liberté, dont les dons ont été presque entièrement gelés, se méfiait de groupes avec un « ordre du jour » qu’elle suspectait de vouloir prendre le contrôle de l’événement.

« J’étais sur mes gardes quant à qui j’accordais ma confiance », a témoigné Tamara Lich devant la Commission Rouleau sur l’état d’urgence, en fin de journée jeudi.

Mme Lich a mentionné notamment le groupe « Taking Back Our Freedoms », une organisation qui l’aurait approché avec l’intention de profiter la visibilité du convoi ou des millions de dollars amassés. Elle a par la suite expliqué avoir renoncé à rencontrer Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, puisque son mouvement était strictement apolitique.

Comme l’avaient fait d’autres témoins proches des organisateurs du « Convoi de l’ouest », tel que l’avocat Keith Wilson, Mme Lich s’est dissociée de certains éléments controversés associés avec le Convoi de la liberté. Elle a par exemple dit avoir pris ses distances de l’influenceur Patrick « Pat » King pour ses propos controversés, ou de ne pas avoir pris connaissance du manifeste du groupe « Canada Unity » qui suggérait de remplacer le gouvernement fédéral.

La femme de Medicine Hat, en Alberta, a connu la célébrité l’hiver dernier pour avoir levé 24 millions de dollars dans deux campagnes de sociofinancement pour la cause du Convoi de la liberté. Elle est restée durant l’essentiel de l’occupation des rues d’Ottawa, avant de se faire arrêter en février.

Tamara Lich a effectué deux séjours en prison pour diverses accusations en lien avec cette manifestation. Elle a fondu en larmes à plusieurs reprises lors de son témoignage devant le juge Paul Rouleau, notamment lorsqu’elle a dit qu’elle avait désormais honte d’être vue en public avec sa fille.

Des millions toujours gelés

Les avocats de la commission Rouleau ont présenté les résultats de leur enquête sur tous les fonds recueillis par des dons d’internautes. Ils ont conclu que des millions versés aux deux campagnes de sociofinancement, à peine 26 000 $ ont finalement pu être retirés. À cela peut se rajouter environ 800 000 $ en cryptomaie et une fraction des 400 000 $ reçus en transferts bancaires.

L’écrasante majorité des dons effectués à la campagne de financement sur le site GoFundMe ou à la seconde campagne de financement sur le site GiveSendGo a été remboursée aux donateurs. Toutefois, une partie de ces dons, comme le million d’abord autorisé par GoFundMe et la balance du 1,2 million de dollars levés en cryptomonnaie, s’est retrouvée gelée sous ordre de la Cour.

Ces fonds sont maintenant dans un compte bancaire fiduciaire, en séquestre, en attendant que soit entendue devant le tribunal une cause civile de recours collectif contre les organisateurs du Convoi de la liberté.

Témoignages émotifs

Des organisateurs et sympathisants bien en vue du Convoi de la liberté se relaient devant le commissaire Rouleau toute la semaine, et ce jusqu’à vendredi. La Commission sur l’état d’urgence doit principalement déterminer si le gouvernement fédéral était justifié d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, le 14 février dernier, pour déloger ce mouvement de protestation.

Il a notamment été possible d’entendre, jeudi, le camionneur James Bauder, derrière l’organisation de Canada Unity et auteur du manifeste controversé qui a été utilisé pour justifier les mesures d’urgence. L’Albertain a fini par reconnaître que son texte suggère bel et bien de démettre le gouvernement démocratiquement élu.

M. Bauder a par moments fondu en larmes lors de son témoignage. Il a suggéré qu’il a contribué à attirer jusqu’à 500 camions dans le convoi vers Ottawa, mais a exagéré l’importance de son mouvement en suggérant qu’il était l’inspiration d’autres convois dans des villes canadiennes, comme celui de Québec, aux États-Unis et en Europe. Il a tenu de nombreux propos infondés, entre autres sur le vaccin contre la COVID-19.

Tous les autres organisateurs du Convoi de la liberté se sont dissociés de lui et de son groupe « Canada Unity », qui publiait pourtant sur son site des trajets vers Ottawa et qui était visible dans les rues de la capitale canadienne durant son occupation.