Luc Boileau sur la COVID-19

Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, se présentera devant la presse à 15 h pour faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. Il sera accompagné du médecin microbiologiste Jean Longtin.

Les dernières données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) montrent qu’entre le 16 et le 22 octobre, la présence des sous-variants BQ.1 et BQ.1.1 a plus que doublé au Québec. Le Dr Boileau devrait aussi être questionné sur les taux de vaccination de la population.