Les métavers, prochains paradis des criminels?

Les métavers en pleine croissance seront-ils le prochain paradis des criminels ? Selon des experts, si la fraude et la contrefaçon sont possibles partout et que les métavers n’y échappent donc pas, il n’est pas non plus le Far-West ni un lieu de « non-droit ». Une meilleure coopération policière internationale est toutefois réclamée pour réprimer ces crimes qui ne connaissent pas de frontières.

Le métavers peut être décrit comme un monde virtuel en 3D connecté à Internet, qui offre une expérience interactive avec d’autres utilisateurs et divers environnements, en utilisant plusieurs technologies existantes, comme la réalité augmentée.

Il est un espace « persistant », c’est-à-dire qu’il existe sans nous et continue de se développer quand nous n’y sommes pas connectés. Certains y accèdent pour y jouer à des jeux vidéo, d’autres pour des réunions en télétravail, explorer d’autres mondes ou encore pour y faire du lèche-vitrine et y acheter une foule d’objets réels ou virtuels. Des exemples de métavers bien connus sont Decentraland, The Sandbox et Roblox.

Ces mondes deviendront-ils des lieux propices aux crimes ? C’était la question posée lors d’un panel couru de la première édition du Forum international de la cybersécurité Amérique du Nord (FIC), qui s’est tenu mardi et mercredi au Palais des congrès de Montréal.

Les nouvelles technologies suscitent un engouement, mais aussi des craintes justement car « elles sont nouvelles », et méconnues, a fait valoir Drew Dorweiler directeur général de IJW & Co, une banque d’investissement basée à Montréal,

Comme le téléphone l’a été à une certaine époque, a donné en exemple Toufic Adlouni, un avocat montréalais spécialisé en nouvelles technologies, en blockchain et en cryptomonnaies au sein du « cabinet juridique numérique » Renno & Co. Il a rappelé que dans les années 1960, les États-Unis ont adopté une loi « The Federal Wire Act », quand les autorités se sont rendu compte que les criminels se servaient du téléphone pour placer des paris illégaux.

Bref, dit-il, « toute nouvelle technologie peut devenir un outil pour les criminels ».

Et de toute façon, les mondes virtuels ne sont pas si différents du monde réel, résume M. Dorweiler : « Il y a des crimes partout », il y en aura là aussi.

Dans le monde virtuel, on peut louer un local sans savoir vraiment qui en est le propriétaire, mais cela arrive aussi dans le monde réel, compare M. Dorweiler. Comme autres exemples de crimes, il parle de NFT contrefaits (non-fungible tokens ou jetons non fongibles en français) de vol d’identité ou de propriété intellectuelle.

Mais « le métavers n’est pas une zone de non-droit », tranche Camille Domange, un avocat du cabinet CDO, spécialisé notamment dans le secteur du numérique.

Il y a des règlements pour l’utilisation des plateformes et l’Union Européenne (UE) a adopté des lois, comme le Digital Markets Act, pour régir l’économie numérique. Les plateformes de métavers sont responsables du traitement des données, elles ont des obligations légales et sont encadrées, précise Me Domange.

« Ce n’est pas le Far-West ».

Les utilisateurs, malgré leur avatar, vont engager leur responsabilité personnellement, comme dans le vrai monde, dit-il. Car le droit des contrats s’y applique, tout comme les lois qui protègent les consommateurs et le droit criminel qui interdit, par exemple, le harcèlement et la fraude.

Il faut connaître nos droits, qui varient d’une plateforme à l’autre, explique Me Domange, qui suggère de bien lire les conditions d’utilisation.

Dans les métavers, il est possible d’éviter la fraude en adoptant des pratiques sécuritaires, insiste de son côté Me Adlouni, qui conseille ses clients en ce sens. Mais poursuivre les contrevenants a son lot de difficultés, a-t-il ajouté.

Il y a de nombreux problèmes de juridiction. Il rapporte cette situation : dans le cas d’une plainte pour une fraude commise dans le métavers, la police dit que la victime n’est pas « physiquement » située sur son territoire et ne peut donc agir. Lorsque la plainte est ensuite déposée dans le lieu où habite la victime, la police locale rétorque que le crime ne s’est pas produit chez elle.

« Les forces policières se renvoient la balle », a expliqué Me Adlouni en entrevue avec Le Devoir. Pourtant, dit-il, « le métavers est global et ne connaît pas de frontières. »

Il estime que les forces policières devraient travailler ensemble et voit la nécessité d’une politique de coopération internationale claire qui définirait « qui est responsable d’aider qui. » Autrement dit, il souhaite que les policiers trouvent une façon de faciliter l’accès à la justice pour les citoyens au Québec. Les laisser se présenter au poste de police de quartier ne fonctionne pas : cela prend une ligne d’accès direct aux équipes de cybercriminalité, insiste l’avocat. Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) en possède une, tout comme la Sûreté du Québec (SQ).

Et puis, il n’y a pas d’huissier dans le métavers pour y saisir les preuves d’infractions, ajoute Me Domange.

Les avocats et les gouvernements sont ainsi mis au défi par ce monde qui se construit devant nous, conclut-il.