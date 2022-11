Que savoir sur le changement d’heure prévu cette fin de semaine?

Les Québécois et la plupart des résidents des autres provinces canadiennes gagneront une heure de sommeil cette fin de semaine, dans la nuit de samedi à dimanche. Signe que l’hiver approche à grands pas, ils perdront toutefois une heure de clarté en soirée, jusqu’à l’arrivée du printemps.

Les régions qui suivent cette norme nord-américaine avancent d’une heure le deuxième dimanche de mars et reculent d’une heure le premier dimanche de novembre, afin de revenir à l’heure « normale » de l’Est. À 2h du matin dimanche, il sera donc seulement 1h.

Ce texte fait partie de notre section Vigie numérique.

Le recul d’heure s’opérera automatiquement sur les téléphones, ordinateurs et autres appareils « intelligents », mais devra être fait manuellement samedi soir sur les horloges, réveille-matins et fours, notamment. Comme chaque année, il est également recommandé aux résidents de profiter de ce moment pour changer les piles de leur détecteur de fumée.

Le changement d’heure, toujours un débat

Mais avec l’arrivée du froid, resurgit le débat… Alors que certaines provinces canadiennes, dont le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, ont déjà songé à abolir le changement d’heure, la Saskatchewan, le Yukon ainsi que certaines régions de la Colombie-Britannique ont déjà franchi le pas. Le premier ministre François Legault avait d’ailleurs songé à renoncer à la pratique pas plus tard qu’en 2020.

La question revient alors encore cette année : est-ce la dernière fois que l’on reculera l’heure au Québec ? Pour le moment, rien n’indique que le rituel sera aboli.

Ailleurs dans le monde, on compte près de 70 pays qui adhèrent au changement d’heure, dont les États-Unis, le Mexique, Cuba, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart des pays d’Europe, où le recul de l’heure s’est fait dans la nuit du 29 octobre au 30 octobre.

Quels sont les impacts sur le sommeil et la santé ?

Au-delà de nos appareils électroniques, notre corps et notre esprit peuvent eux aussi être affectés par le changement d’heure à venir. Le recul d’aiguille au mois de novembre a toutefois moins d’impacts sur le sommeil et la santé que le changement d’heure fait au printemps, puisqu’on gagne une heure de sommeil, explique Nadia Gosselin, professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal et directrice scientifique du Centre d’études avancées en médecine du sommeil au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Par contre, pour les personnes qui sont plus sensibles aux changements dans l’horaire du sommeil — des personnes insomniaques, par exemple — on va constater une augmentation des problèmes de sommeil, souligne-t-elle elle. Ces perturbations peuvent durer jusqu’à une semaine après le changement d’heure.

Mais de façon générale, le recul de l’heure aura surtout des impacts sur l’humeur, puisqu’on a moins de lumière durant la journée et que la température se refroidit, explique la professeure.

Et notre horloge biologique ?

« Le principal synchroniseur de notre horloge circadienne, c’est la lumière. Être exposé à la lumière, particulièrement le matin, ça nous permet ainsi d’avoir plus d’énergie dans la journée, mais aussi d’avoir un meilleur sommeil, parce qu’il y a un plus grand contraste entre le jour et la nuit », explique Mme Gosselin. En ce sens, d’un point de vue scientifique et biologique, le recul de l’heure en novembre est plus bénéfique pour l’organisme, selon elle.

« Si on gardait l’heure d’été, ça veut dire qu’on n’aurait pas de lumière avant 8h le matin et dans certaines villes, ça irait même jusqu’à 9h, poursuit-elle. C’est donc mieux pour l’organisme de garder l’heure d’hiver pour avoir accès à la lumière le matin. »

Pourquoi change-t-on l’heure ?

Le rituel, d’abord apparu en Allemagne en 1916, a été instauré au Canada dans ans plus tard, afin d’accroître la production durant la Première Guerre mondiale. La loi fédérale canadienne sur l’heure avancée a ensuite été abandonnée à la fin de la guerre, mais remise en vigueur plus tard durant la Deuxième Guerre mondiale.

De 1988 à 2006, le Canada suivait le modèle américain, où l’heure était avancée le premier dimanche d’avril et reculée le premier dimanche d’octobre. En 2005, afin d’économiser de l’énergie, l’ancien président américain George W. Bush a décidé d’étendre la période d’heure avancée aux États-Unis au deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre. Pour des raisons pratiques et économiques, les provinces et territoires canadiens lui ont emboîté le pas en 2007.

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 11 mars au dimanche, pour ainsi passer à l’heure d’été. L’heure de sommeil perdue sera compensée par une heure de clarté retrouvée.